مکتب شهید سلیمانی؛ راهبرد مقاومت در جنگ های ترکیبی

خبرگزاری مهر- گروه استانها، سکینه اسمی: سردار شهید سلیمانی فرمانده بزرگی که امنیت را صرفاً در چارچوب قدرت نظامی تعریف نمیکرد و تجربههای میدانی او نشان میدهد که پیوند میان مردم، فرهنگ و مدیریت هوشمند میتواند تهدیدهای پیچیده را به فرصتهای پایدار تبدیل کند، رویکرد وی در عرصه ملی و منطقهای، الگویی موفق برای تولید امنیت پایدار، مقابله با تروریسم و انسجام اجتماعی فراهم کرده است.
سردار سلیمانی با توجه ویژه به مردممحوری و بهرهگیری از ظرفیتهای محلی، توانست تهدیدهایی همچون گروههای تروریستی و ناامنیهای منطقهای را به فرصتهایی برای شکلدهی نیروهای مقاومت مردمی تبدیل کند. نمونههای برجسته این مدیریت، ایجاد حشدالشعبی در عراق و نیروهای مقاومت سوریه است که امروز به سرمایههای ارزشمند امنیتی در منطقه بدل شدهاند.
یکی دیگر از ویژگیهای مکتب مدیریتی فرمانده میدان، توجه به بعد فرهنگی و اجتماعی مسائل بود. سردار سلیمانی با پرهیز از خط کشیهای کاذب، بر ایجاد ارتباط نزدیک و صادقانه با مردم تأکید داشت؛ رویکردی که میتواند در برابر جنگ شناختی و فرهنگی دشمن علیه سبک زندگی اسلامی ایرانی، راهبردی مؤثر محسوب شود.
امروز در آستانه سالروز شهادت سردار سلیمانی فرصتی است تا بازخوانی مکتب مدیریتی او و درس گرفتن از تجربههای میدانی، فرهنگی و مردمیاش بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و مسیر ایستادگی و مقاومت کشور در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی روشن شود.
برای تبیین بهتر و بیشتر در خصوص شخصیت والای سردار شهید سلیمانی گفتگویی با سعید نجفی عضو رسانه استادان دانشگاههای آذربایجان غربی انجام دادهایم که در ذیل میخوانید؛
لزوم بازخوانی و الگوگیری از مکتب شهید سلیمانی برای مواجه با جنگ ترکیبی دشمن
عضو رسانه استادان دانشگاههای آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سالروز شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی به ابعاد ملی، منطقهای و جهانی مجاهدتهای سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اشاره کرد و گفت: بازخوانی مکتب مدیریتی این فرمانده شهید میتواند راهنمای عملی کشور در مواجهه با جنگهای ترکیبی و همهجانبه دشمن باشد.
سعید نجفی، با بیان اینکه در زمان حیات پربرکت سردار شهید سلیمانی، بهویژه به دلیل مشی ایشان در گمنام ماندن، کمتر به اقدامات و خدمات وی پرداخته شد، اظهار کرد: اکنون پس از شهادت ایشان، شایسته است ضمن تبیین خدمات سردار سلیمانی در مقیاس ملی، منطقهای و جهانی، به تشریح مختصات مکتب مدیریتی وی نیز پرداخته شود.
وی افزود: کشور و جهان اسلام امروز با انواع جنگهای تحمیلی از جمله جنگ نظامی، اقتصادی، فرهنگی، شناختی و ادراکی مواجه هستند و الگوگیری از شیوه مدیریتی شهید سلیمانی میتواند ضمن افزایش توان دفاعی، امکان تهاجم هوشمندانه به نقاط ضعف دشمن را نیز فراهم کند.
نجفی با اشاره به نقش ملی سردار سلیمانی گفت: شهید سلیمانی پس از پایان جنگ تحمیلی هشتساله، مسئولیت ایجاد و تقویت امنیت در جنوب شرق کشور را بر عهده گرفت و فرماندهی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه را پذیرفت. مبارزه با اشرار، مقابله با ناامنی و حمایت از مردم از اولویتهای اصلی ایشان در این دوره بود.
امنیت بومی؛ شاهکار مدیریتی سردار سلیمانی
وی ادامه داد: نکته مهم در این مقطع، رویکرد متفاوت سردار سلیمانی در ایجاد امنیت بود؛ رویکردی که مبتنی بر به میدان آوردن همه ظرفیتهای فرهنگی، اجتماعی و محلی در کنار مدیریت نظامی شکل گرفت و منجر به تولید امنیت بومی شد. برای درک بخشی از این مدیریت، بررسی تجربه روستای قاسمآباد در فاصله حدود ۳۰۰ کیلومتری کرمان میتواند بسیار راهگشا باشد.
عضو رسانه استادان دانشگاههای آذربایجان غربی در ادامه به نقش منطقهای سردار سلیمانی اشاره کرد و گفت: در سطح منطقهای، عملکرد شهید سلیمانی ابعاد گستردهتری دارد. غربیها و بهویژه آمریکاییها به ایجاد داعش اذعان کردهاند؛ جریانی که آثار منفی گستردهای بر امنیت جهان، غرب آسیا و بهویژه جهان اسلام برجای گذاشت.
نجفی تصریح کرد: داعش که از سال ۲۰۱۳ بهصورت عملیاتی ظاهر شد و تا اواخر ۲۰۱۷ سازمانیافتگی خود را از دست داد، با ادعای تشکیل حکومت اسلامی، عملاً بخش عمده ظرفیت جبهه مقاومت را به خود مشغول کرد و در عین حال حتی یک فشنگ علیه رژیم صهیونیستی شلیک نکرد.
وی افزود: داعش بهانهای برای افزایش حضور نظامی آمریکا در سوریه و تقویت حضور این کشور در عراق شد و همچنین مسیر مبارزات مردم کشورهای عربی علیه حاکمان مستبد و غربگرا را منحرف کرد. این جریان همچنین روند رو به رشد اسلامگرایی در کشورهای غربی را دچار حاشیه کرد.
سردار سلیمانی فرمانده مبارزه به تروریسم در منطقه
این تحلیلگر مسائل سیاسی با اشاره به نقش رژیم صهیونیستی گفت: رژیم اشغالگر قدس، نیروی نیابتی آمریکا و مصداق بارز تروریسم دولتی در غرب آسیاست. اشغال سوریه پس از تضعیف حاکمیت آن، حمله ۱۲ روزه به ایران و ترور اساتید دانشگاه، نمونههایی از ماهیت اشغالگر و تروریستی این رژیم است.
سردار شهید سلیمانی در حقیقت فرمانده مبارزه با تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی و تروریسم سازمانیافته داعش بود نجفی تأکید کرد: سردار شهید سلیمانی در حقیقت فرمانده مبارزه با تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی و تروریسم سازمانیافته داعش بود. حمایت از جبهه مقاومت، کمک به فلسطین و حزبالله لبنان و ریشهکن کردن داعش با همکاری منطقهای، از جمله با حضور شهید ابومهدی المهندس، از مصادیق بارز این رویکرد است.
این استاد دانشگاه گفت: سردار شهید سلیمانی و مکتب برآمده از بیش از ۴۰ سال مجاهدت ایشان و یاران باوفایش همچون شهید ابومهدی المهندس در جبهههای حق علیه باطل دارای مشخص هایی است که برجسته سازی و الگوگیری از آنها به ویژه بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دشمن میتواند چراغ راهی برای آینده باشد.
وی با اشاره به ویژگیهای مکتب شهید سلیمانی گفت: یکی از مؤلفههای اصلی این مکتب، تبدیل تهدید به فرصت است. داعش تهدیدی واقعی و بزرگ بود، اما مدیریت سردار سلیمانی با همراهی نیروهای همفکر، از دل این تهدید فرصتهایی بزرگ همچون شکلگیری حشدالشعبی عراق، نیروهای مقاومت مردمی سوریه و لشکر فاطمیون را پدید آورد.
نجفی افزود: در شرایط غیرتهدید، دستیابی به چنین فرصتهایی بهسادگی امکانپذیر نبود و امروز حشدالشعبی بهعنوان سرمایهای ارزشمند برای مردم عراق و جهان اسلام شناخته میشود.
فهم درست مسائل فرهنگی از ویژگیهای بازر شهید سردار سلیمانی
وی فهم درست مسائل فرهنگی را از دیگر ویژگیهای مکتب شهید سلیمانی دانست و گفت: سردار سلیمانی در دیدار با ائمه جماعات مساجد تهران در سال ۱۳۹۶، بر خودی دانستن مخاطبان، محبت و دلسوزی نسبت به مردم و پرهیز از خطکشیهای کاذب تأکید داشت؛ نگاهی که میتواند در برابر تهاجم غرب به سبک زندگی اسلامی ایرانی بسیار مؤثر باشد.
نجفی خاطرنشان کرد: این نگاه مدیریتی و فهم دقیق شهید سلیمانی همان اکسیری است که میتوان با الگوگیری از آن میتوان تهاجم سنگین غرب به سبک زندگی ایرانی - اسلامی را بعد از جنگ ۱۲ روزه تشدید شده را نیز دفع کرد.
عضو رسانه استادان دانشگاههای آذربایجان غربی با اشاره به جنگ ادراکی دشمن اظهار کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی پایه اصلی تهاجم خود را بر حمله به سبک زندگی اسلامی ایرانی، بهویژه در میان جوانان، بنا کردهاند و این تهاجم را با جنگ اقتصادی، فرهنگی و در نهایت نظامی پیوند زدهاند.
مکتب شهید سلیمانی میتواند چراغ راه آینده کشور باشد
نجفی افزود: در مشی مدیریتی سردار سلیمانی، مقاومت مسجد محور جایگاه ویژهای دارد. در این نگاه، مسجد صرفاً محل عبادت نیست، بلکه امام جماعت و مدیریت مسجد موظفاند محله پیرامونی را مخاطب خود بدانند و با مردم زیست جمعی و مؤمنانه داشته باشند.
عضو رسانه استادان دانشگاههای آذربایجان غربی تأکید کرد: این نوع نگاه و مدیریت، از نیازهای اساسی جامعه امروز ایران برای مقاومت هوشمندانه در برابر تهاجم همهجانبه شناختی، اقتصادی و نظامی دشمن است و مکتب شهید سلیمانی میتواند چراغ راه آینده کشور باشد
مکتب مدیریتی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی امروز نه تنها الگویی برای مدیریت میدانهای نبرد، بلکه نسخهای عملی برای مقابله با تهدیدهای امنیتی، فرهنگی و اجتماعی کشور است.
تجربههای میدانی او در جنوب شرق ایران، مقابله با داعش و حمایت از جبهه مقاومت، نشان میدهد که پیوند میان مردم، فرهنگ و مدیریت هوشمند، کلید موفقیت در شرایط پیچیده است.
نگاه انسانی و مردمیمحور سردار سلیمانی، همراه با بهرهگیری از ظرفیتهای محلی و زیست مسجد محور، الگویی الهامبخش برای نسل امروز و آینده ایران در مسیر ایستادگی و مقاومت است.
