روسیه: از احیای سازوکار تحریمی قبلی علیه ایران جلوگیری می‌کنیم

نماینده دائم فدراسیون روسیه در سازمان امنیت و همکاری اروپا در مصاحبه ای تصریح کرد: از احیای سازوکار تحریمی قبلی علیه ایران جلوگیری می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیمیتری پولیانسکی نماینده دائم فدراسیون روسیه در سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) امروز چهارشنبه در مصاحبه با خبرگزاری تاس اعلام کرد: روسیه قصد دارد از بازگرداندن سازوکار تحریم علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد جلوگیری کند، زیرا کشورهای «تروئیکای اروپایی»، شامل انگلیس، آلمان و فرانسه، حق استفاده از سازوکار تحریمی «اسنپ‌بک» (بازگشت تحریم‌ها) علیه برنامه هسته‌ای ایران را از دست داده‌اند.

نماینده دائم فدراسیون روسیه در سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت: بر این اساس، برای ما و همفکران ما این قطعنامه در ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۵ منقضی شد. بنابراین، ما مسلماً از هرگونه تلاشی برای برقراری دوباره سازوکارهای تحریمی قبلی علیه ایران در شورای امنیت که توسط قطعنامه ۲۲۳۱ در سال ۲۰۱۵ لغو شدند، جلوگیری خواهیم کرد.

