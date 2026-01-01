  1. سیاست
محمدرضا فرزین دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور شد

رئیس جمهور در حکمی نظر به تعهد، سوابق اجرایی و تجارب ارزشمند، دکتر محمدرضا فرزین را به عنوان دستیار ویژه اقتصادی خود منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور در حکمی نظر به تعهد، سوابق اجرایی و تجارب ارزشمند، محمدرضا فرزین را به عنوان دستیار ویژه اقتصادی خود منصوب کرد.

مسعود پزشکیان در حکم انتصاب فرزین به عنوان دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور تصریح کرد: امید است با اتکال به خداوند متعال ضمن بهره‌مندی از ظرفیت صاحب‌نظران و ارائه نظرات راهگشا در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات کشور در این حوزه مجدانه کوشا باشید.

متن حکم رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای محمدرضا فرزین

نظر به مراتب تعهد، سوابق اجرایی و تجارب ارزشمند جناب عالی، به موجب این حکم به سمت «دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور» منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، سند ملی برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی؛ ضمن بهره‌مندی از ظرفیت صاحب‌نظران و ارائه نظرات راهگشا در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات کشور در این حوزه مجدانه کوشا باشید.

توفیقات روزافزون آن جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند سبحان خواستارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

    نظرات

    • IR ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      11 1
      پاسخ
      تمسخر مردم
    • NP AE ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      8 0
      پاسخ
      والا حقیقتا من چشمم با جفت این دو شخصیت فرزین همتی که اوضاع حل بشه ، آب نمی خوره چون اگر می تونستن به عنوان رییس و در گذشته با اینکه از اوضاع کاملا مطلع بودند نمی‌زاشتند اوضاع داخل کشور اقتصاد به اینجا برسه .. پول ملی کشور هم بی ارزش بشه
    • IR ۱۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      8 0
      پاسخ
      یعنی کلاً در این نظام از اول تا حالا یک سری افراد خاص جابجا میشند ، خب اگر این افراد هنری داشتند که مملکت به این روز نمی‌افتاد .
    • وحید DE ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      1 9
      پاسخ
      تحلیل من از انتخاب آقای فرزین و همتی این است، که کشور دارای کمبود نیروی متخصص انسانی در حوزه اقتصادی است، خب می توانید از متخصصان اقتصادی خارجی مثلاً از ژاپن ، کره جنوبی ، آلمان یا حتی روسیه که در شرایط تحریم ارزش پول ملی کشورشان ثابت نگاه داشتند، استفاده کرد یا از کشور مالزی که یک کشور اسلامی موفق در حوزه اقتصادی است می توان بهره برد
    • سیامک IR ۱۴:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      27 0
      پاسخ
      قانون بقای مسئول در ایران:مسئول حذف نمی شود فقط از یک پست به پست بعدی می رود.
      • وحید DE ۱۴:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
        0 0
        گل گفتی، 🤣🤣🤣
    • مجید IR ۱۴:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      0 0
      پاسخ
      این آدم اگر اقتصاد بلد بود پس چرا از بانک مرکزی برداشتیدش

