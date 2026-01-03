پورمحمدی: اعمال هر تغییری در بودجه حق قانونی مجلس است

سید حمید پورمحمدی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص احتمال افزایش حجم و ارقام لایحه بودجه توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در زمان بررسی آن، اظهار کرد: واقعاً ما در ماههای اخیر تعامل بسیار خوبی با مجلس داشتهایم. اکنون نیز به صورت هفتگی بلکه هر چند روز یکبار با رئیس محترم کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس محترم کمیسیون اقتصاد جلسه داریم.
وی افزود: در حال حاضر اطلاعات ما درباره اعداد و ارقام و منابع و مصارف با یکدیگر یکسان است و به صورت کلی بسیار بعید میدانم نمایندگان محترم مجلس به سوی افزایش هزینههای بودجه، بدون در نظر گرفتن منابع درآمدی آن حرکت کنند.
معاون رئیس جمهور تاکید کرد: اگرچه این حق قانونی مجلس است که هر تغییری را در بودجه اعمال کند، اما آنها نیز مانند دولت به تمام محدودیتها، نگرانیها و مباحث تورمی توجه داشته و آنها را در نظر دارند، لذا فکر میکنم با هم میتوانیم به یک نتیجه برسیم.
مسئول مولد سازی وزیر اقتصاد و دارایی است
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص مصوبه سران قوا درباره بحث مولدسازی ۳۷ همتی داراییهای منابع عمومی که اجازه داده شده است، محقق شود و اینکه چه زمانی عملیاتی میشود، بیان کرد: چون مسئول این کار وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی است، ایشان در این خصوص به صورت دقیق پاسخ خواهند داد.
