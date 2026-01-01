رسوایی اخلاقی و بازداشت یک خاخام یهودی در مکزیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، دادستانی کل مکزیک از دستگیری یوئل آلتر، یکی از سرکردگان فرقه یهودی افراطی «لو طهور» به اتهام قاچاق کودکان و ازدواج اجباری آنها خبر داد.

یک قاضی فدرال مکزیکی در سال ۲۰۲۲ حکم دستگیری آلتر را به اتهامات مربوط به جرایم سازمان یافته و قاچاق انسان، در چارچوب پیگردهای قضائی مستمر علیه فعالیت‌های این فرقه، صادر کرده بود.

آلتر در ۲۴ ژانویه در گواتمالا بر اساس حکم بازداشت موقت و استرداد که بنا به درخواست رسمی مقامات مکزیکی صادر شده بود، دستگیر شد.

با وجود اینکه مقامات مکزیک و گواتمالا در ابتدا توافق کرده بودند که روند استرداد این متهم یهودی در فرودگاه بین المللی مکزیکو سیتی انجام شود، دفتر دادستان کل مکزیک گزارش داد که استرداد در ایالت چیاپاس، واقع در مرز با گواتمالا، انجام شده است.

مقامات گواتمالا تأیید کردند که جرایم منتسب به آلتر در هر دو کشور مجازات دارد. گزارش‌های رسانه‌ای گواتمالا حاکی از آن است که دادستانی کل در یک عملیات امنیتی گسترده در ۲۰ دسامبر ۲۰۲۴، به مقر اصلی این فرقه در منطقه سانتا روزا، در حدود ۶۰ کیلومتری جنوب شرقی شهر گواتمالا حمله کرد.

این عملیات که منجر به نجات ۱۶۰ کودک شد، پس از آن انجام شد که چهار کودک در اواسط نوامبر ۲۰۲۴ از مجتمع فرار کرده و مقامات محلی را از شرایط زندگی آزاردهنده ای که در داخل فرقه تجربه کرده بودند، مطلع کردند.

در همین راستا، مقامات کلمبیا در نوامبر گذشته ۱۷ کودک را که با اعضای فرقه در هتلی در شهر یارومال اقامت داشتند، نجات دادند. همچنین، حکم بازداشت بین المللی از طریق اینترپل برای پنج نفر از اعضای فرقه، با تابعیت ایالات متحده، کانادا و گواتمالا، به اتهامات مربوط به ربودن کودکان و قاچاق انسان صادر شد.