انتشار اسناد رسوایی اخلاقی مقامات کنونی و پیشین آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، وزارت دادگستری آمریکا، مجموعه بزرگی از اسناد مرتبط با تحقیقات این وزارتخانه درباره «جفری اپستین» قاچاقچی و مجرم جنسی را بهصورت آنلاین منتشر کرد.
این اسناد بر اساس «قانون شفافیت پروندههای اپستین» منتشر شدهاند؛ قانونی که وزارت دادگستری را ملزم میکند سوابق مربوط به تحقیقات کیفری فدرال درباره اپستین و «گیسلین مکسول» همدست وی را منتشر کند.
این آرشیو شامل شمار زیادی عکس از جفری اپستین، همدست او و افراد دیگر در جریان سفرهایی به مناطقی چون بالی در اندونزی، مراکش و سنتروپه فرانسه است. بسیاری از این تصاویر بهطور گسترده سانسور شدهاند تا مطابق الزامات قانونی، اطلاعاتی که میتواند هویت قربانیان احتمالی را فاش کند یا حاوی محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان باشد، حذف شود.
وزارت دادگستری در وبسایتی که این اسناد را میزبانی میکند، اعلام کرده که برای بررسی و حذف اطلاعات شخصی مربوط به قربانیان و دیگر افراد، تلاشهای لازم انجام شده است. با این حال، به دلیل حجم بالای اسناد، احتمال انتشار ناخواسته برخی اطلاعات حساس وجود دارد.
هنوز مشخص نیست که انتشار روز جمعه شامل همه اسناد موجود در اختیار وزارت دادگستری بوده یا تنها بخشی از آنها را دربر میگیرد. مقامات آمریکایی اعلام کردهاند ممکن است مدارک بیشتری نیز منتشر شود.
پیشتر، «تاد بلانش» معاون دادستان کل آمریکا گفته بود این انتشار شامل «چند صد هزار» سند خواهد بود و احتمال دارد در هفتههای آینده، فایلهای بیشتری منتشر شود. این زمانبندی با انتقادهایی مواجه شده، زیرا قانون، وزارت دادگستری را ملزم میکند همه اسناد در اختیار خود را تا ۱۹ دسامبر منتشر کند.
این اقدام پس از ماهها، فشار سیاسی و جنجال عمومی پیرامون پرونده اپستین انجام شده است. پرونده اپستین از زمان مرگ او در زندان نیویورک در سال ۲۰۱۹ تاکنون مورد توجه افکار عمومی بوده است. قانونگذاران و گروههای مدافع حقوق قربانیان مدتهاست خواستار شفافیت بیشتر درباره نحوه رسیدگی به تحقیقات و شبکه ارتباطات اپستین هستند.
نظر شما