به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مجید باباخانی رئیس سازمان هیئت و تشکل‌های دینی، با اشاره به فلسفه اعتکاف و تأثیر فضای مقدس مسجد در گرایش معنویت در میان جوانان و نوجوانان اظهار کرد: پدیده اعتکاف فناوری ای است که از قرآن کریم و توسط سیره اهل بیت (ع) به ما ارائه شده است و متأسفانه ما از این ظرفیت به شکل جدی کمتر استفاده کرده ایم.

رئیس سازمان هیئت و تشکل‌های دینی بیان کرد: در سال‌های اخیر رویکرد به موضوع اعتکاف، جدی شده و از کاری که صرفاً مختص پیرمردها بود، امروز تبدیل به یک تجربه معنوی جدی و بازشناسی معنوی شده است، وقتی این فضا به موضوع یک بازبینی شخصیت و یک مرور بر مسیر زندگی تبدیل می‌شود، جوانان و نوجوانان از آن استقبال می‌کنند، در حال حاضر مجموعه‌های تربیتی و هیئات از مقوله اعتکاف بهره گرفته اند و این موجب شده است که این مراسم خود به خود رو به گسترش است.

وی با اشاره به اینکه سازمان هیئت و تشکل‌های دینی در سالهای گذشته تلاش کرده است که هیئات نوجوانان را برای حضور فعالانه در اعتکاف تقویت کند، ابراز کرد: به همین منظور بسته‌های محتوایی مناسبی نیز توسط سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان هیئات تولید شده است.

وی افزود: وقتی پای یک نفر به مسجد باز می‌شود، تجربه زیبایی را از مسجد دریافت می‌کند و آن فضای معنوی که صرفاً یک مکان نیست به او منتقل می‌شود و آن خلوتی که با خداوند تبارک و تعالی برقرار می‌کند، خود به خود بستر آن را برای او به وجود می‌آورد که ارتباط خودش با مسجد بیشتر شود و مسجد از یک فضا برای برقراری نماز به یک جایی برای ارتباط با خدا و یک حرکت اجتماعی عمیق تبدیل می‌شود و اعتکاف موج ارتباط با مساجد را در جوانان ما بیشتر می‌کند.

رئیس سازمان هیئت و تشکل‌های دینی با تاکید بر اینکه اعتکاف از عبادات بزرگ و انسان‌ساز در شریعت اسلام است، تصریح کرد: این ایام در ارتقای معنویت فردی و تقویت هویت دینی جامعه نقش مهمی دارد و فرصتی ناب برای خلوت با خداوند متعال و بازگشت به سرچشمه ایمان و اخلاص به شمار می‌رود زیرا که معتکف، میهمان خاص پروردگار است و اعتکاف زمینه‌ساز تزکیه نفس، تعمیق معرفت دینی و رشد معنوی آحاد جامعه به‌ویژه نسل نوجوان و جوان محسوب می‌شود.