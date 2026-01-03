اعتکاف؛ بهترین مسیر رشد معنوی جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید نصیر حسینی صبح شنبه در جمع خبرنگاران یاسوج، اعتکاف را یکی از جلوههای عمیق پیوند انسان با خداوند متعال دانست و اظهار کرد: اعتکاف از ظرفیتهای کمنظیر تربیتی در اسلام است که میتواند در شرایط هجوم فرهنگی و غفلتهای معنوی، زمینه خودسازی فردی و اجتماعی را فراهم کند.
وی افزود: اعتکاف فرصتی ارزشمند برای بازگشت دلها به مسجد، تقویت ایمان و بازنگری در سبک زندگی بهویژه برای جوانان است.
اعتکاف، فراتر از یک برنامه مقطعی
نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نقش قرارگاه ملی مسجد در تقویت جریان اعتکاف گفت: این قرارگاه نقش مهمی در همافزایی ظرفیتهای مردمی و نهادی ایفا میکند.
وی تصریح کرد: اگر اعتکاف صرفاً به یک برنامه کوتاهمدت محدود شود، اثرگذاری آن کاهش مییابد، اما نگاه قرارگاهی و شبکهای میتواند آن را به یک جریان ماندگار فرهنگی تبدیل کند.
آیتالله حسینی همکاری قرارگاه ملی مسجد با ستاد مرکزی و ستادهای استانی اعتکاف را اقدامی مبارک دانست که موجب انسجام، ارتقای کیفیت و گسترش دامنه اثرگذاری اعتکاف میشود.
پاسخ به نیاز معنوی جوانان
وی با بیان اینکه جوان امروز تشنه معنا، هویت و آرامش است، گفت: اعتکاف اگر درست تبیین و اجرا شود، میتواند پاسخگوی این نیاز عمیق باشد.
وی ادامه داد: حضور جوانان در فضای معنوی مسجد، انس با قرآن، دعا و گفتوگوهای معرفتی، پیوندی پایدار میان آنان و مسجد ایجاد میکند.
مساجد، پایگاه تربیت جوانان
آیتالله حسینی تأکید کرد: مساجد نباید صرفاً به محل عبادت محدود شوند، بلکه باید به پایگاههای تربیتی، گفتوگو و رشد معنوی جوانان تبدیل شوند و اعتکاف یکی از بهترین مسیرها برای تحقق این هدف است.
اهمیت اعتکافهای خانوادگی و دانشآموزی
وی با اشاره به گسترش اعتکافهای خانوادگی و دانشآموزی افزود: این رویکرد بسیار ارزشمند و هوشمندانه است، زیرا اعتکافهای قشری متناسب با نیاز گروههای مختلف جامعه طراحی میشود و اثربخشی بیشتری دارد.
نماینده ولی فقیه در استان بیان کرد: اعتکافهای خانوادگی پیوند معنوی خانواده را تقویت میکند و اعتکاف نوجوانان و دانشآموزان نیز نسل آینده را از سنین پایین با مسجد و معنویت مأنوس میسازد.
نقش رسانهها در ترویج فرهنگ اعتکاف
آیتالله حسینی با تأکید بر نقش فعالان مسجدی و رسانهای گفت: اعتکاف نباید صرفاً یک مراسم تلقی شود، بلکه بخشی از یک مسیر تربیتی مستمر است و رسانهها در تبیین درست، امیدآفرین و جذاب این فریضه نقش کلیدی دارند.
وی افزود: خبرگزاریها میتوانند با روایت صحیح از برکات اعتکاف، جوانان و خانوادهها را به حضور در مسجد ترغیب کنند.
اعتکاف؛ فرصتی برای تقویت ایمان جامعه
رئیس قرارگاه استانی مساجد در پایان با تقدیر از خادمان مسجد، ستادهای اعتکاف و فعالان رسانهای ابراز امیدواری کرد: اعتکاف امسال به فرصتی برای تقویت ایمان، انس بیشتر با مسجد و رشد معنوی جامعه، بهویژه نسل جوان، تبدیل شود.
