۱۱ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۵۲

پزشکیان: اگر مردم از ما ناراضی هستند، مقصر ماییم

مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان گفت: ما هستیم که مشکل مردم را حل کنیم؛ ما نیستیم که برای مردم مشکل ایجاد کنیم.

