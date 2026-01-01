به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام مسعود پزشکیان، رئیس جمهور به آئین نکوداشت «استاد محمدعلیمهدویراد» که پنجشنبه، ۱۱ دیماه در تالار فرهنگ دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران برگزار شد، به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
خدمت علمی و فرهنگی به ایران اسلامی زمانی ارزش حقیقی خود را مییابد که در پیوند با عقلانیت دینی نقد روشمند و تولید اندیشه قرار گیرد حجت الاسلام والمسلمین استاد محمدعلی مهدویراد با دههها تلاش پژوهشی آموزشی و فرهنگی در این مسیر، سهمی ماندگار در تربیت نسل نو تعمیق فهم متون دینی و گسترش فضای آزاد اندیشی در کشور ایفا کرده است.
سهمی که برای حوزههای علمیه و دانشگاههای ایران و جامعه فرهنگی این سرزمین ارزش آفرین و الهام بخش است.
خاستگاه علمی ایشان در حوزه علمیه و مجاهدت فکری در پیوند دادن سنت اصیل حوزوی با دانشگاه و رویکردهای روزآمد و عقلانی جلوهای روشن از ظرفیت حوزه در مواجهه خردورزانه با برداشتهای سطحی و قرائتهای ناصواب در روزگار ماست تلاش مجدانه در این زمینه یادآور این حقیقت است که روشن بینی دینی و نقد عالمانه برخاسته از متن میراث اصیل معارف وحیانی است.
این خدمات ثمربخش افزون بر انس عمیق با منابع معرفت دینی نشان دهنده تعهدی راسخ به تربیت نسلهای آینده ساز و پرورش فهمی نقادانه در میان اهل علم است. کارنامهای که میتواند الگوی ارزشمندی برای حرکتهای علمی و فرهنگی امروز و فردای کشور باشد.
از درگاه خداوند متعال سلامت عزت و توفیقات روزافزون ایشان را در تداوم خدمت به ساحت علم و ارتقای سرمایههای معرفتی ایران اسلامی مسئلت دارم و امیدوارم این حضور و آثار علمی مبارک همچنان روشنای راه توسعه فکری و فرهنگی این سرزمین باقی بماند.
