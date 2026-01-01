اصلاح مدیران، نخستین گام برای حل مشکلات مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان، پیش از ظهر پنجشنبه در شورای توسعه و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به وضعیت کنونی کشور، بر اهمیت مدیریت علمی و درست منابع تأکید کرد و اظهار کرد: اگر راهی که دستور خداست را برویم، نباید اینجا باشیم که الان هستیم و نباید وضع مردم این‌گونه باشد که هست.

۹۰ درصد توسعه، کیفیت و بهره‌وری یک سازمان به مدیر مربوط است

وی تصریح کرد: شما مدیران استانی و مردم با سیاسیون یک جور حرف نزنید و با مدیران یک جور دیگر؛ باید حرف از نظر علمی بزنیم، ۹۰ درصد توسعه، کیفیت و بهره‌وری یک سازمان به مدیر ربط دارد و تنها ۱۰ درصد به عوامل دیگر، یعنی رهبری سازمانی حرف اول را می‌زند، مدیر که جهت را نشان می‌دهد، می‌تواند مردم و سازمان را به قله برساند، اگر دید ضعیفی داشته باشیم، همین وضعیت ادامه پیدا می‌کند.

رئیس جمهور با مقایسه وضعیت کشور با کشورهای همسایه، گفت: ما نباید در وضع فعلی باشیم، باید به آنچه می‌خواهیم برسیم، و این بستگی به نگاه ما دارد؛ دانشگاهیان، مدیران، فرهنگیان و سیاستمداران باید ابتدا خود را اصلاح کنند.

صرفه‌جویی و مراعات منابع وظیفه همه است

پزشکیان با اشاره به مدیریت منابع افزود: منابع زیادی داریم و مصرف می‌کنیم؛ مدیریت درست این است که بدانیم با چه منابعی مواجهیم و چگونه باید آنها را مدیریت کنیم، اگر بخواهیم منبع خلق کنیم، باید بدانیم چگونه، مصرف انرژی و منابع باید مطابق دستور خدا و آموزه‌های مقام معظم رهبری باشد؛ صرفه‌جویی و مراعات منابع وظیفه همه است.

وی یادآور شد: اگر صرفه‌جویی کنیم و منابع به خودمان برگردد، وضعیت بهتر می‌شود، اما وقتی این کار را انجام نمی‌دهیم، اصلاح جامعه غیرممکن است. هر یک از ما مسئولیم و نباید دنبال مقصر خارجی باشیم، ابتدا خودمان را اصلاح کنیم و سپس مشکلات اجتماعی حل می‌شود.

رئیس جمهور با اشاره به چراغ روشن در ادارات و خانه‌ها گفت: فرض کنید ۲۵ میلیون خانه داریم و فقط یک چراغ در هر خانه خاموش شود، چه میزان انرژی صرفه‌جویی می‌شود، همین مسائل ساده، اگر رعایت شود، کمک بزرگی به کشور خواهد کرد.

پزشکیان با بیان اینکه عمل به دستورات قرآن باید در زندگی روزمره جاری شود، تأکید کرد: قرآن نصیحت نیست، دستورالعمل عملی است. امام حسین (ع) در کربلا نشان دادند که کتاب و آموزه‌ها برای عمل است، اگر مدیر هستیم، باید عمل کنیم، ما مسئول مشکلات مردم هستیم، نه دیگران.

وی با اشاره به مدیریت منابع و بهره‌وری خاطرنشان کرد: باید منابع را درست مدیریت، راه‌حل رفع مشکلات را پیدا کنیم، اگر مدیران توانستند منابع را مدیریت کنند و راه پیدا کنند، مردم رضایت خواهند داشت، اگر این کار را نکنیم، وضعیت همین خواهد بود.

کاهش ۳۰ درصدی انرژی و افزایش بهره‌وری شدنی است

رئیس جمهور به ضرورت مشارکت دانشگاهیان در عمل اشاره کرد و گفت: اساتید دانشگاه باید وارد میدان عمل شوند و نه‌تنها تئوری ارائه دهند بلکه با همفکری و مشارکت دانشگاهیان، می‌توانیم ۳۰ درصد انرژی را کاهش و بهره‌وری را افزایش دهیم.

پزشکیان یادآور شد: بین دانستن و درک و بصیرت فاصله زیادی است، بسیاری از ما قرآن را چندین بار می‌خوانیم اما به آن عمل نمی‌کنیم، عمل کردن به آموزه‌ها، کلید حل مشکلات است.

وی ادامه داد: مدیران باید دقیق باشند، صرفه‌جویی کنند و کیفیت و بهره‌وری را افزایش دهند، اگر مشکلات مردم را به گوش نگیریم، خودمان مسئول خواهیم بود، تهدیدها می‌توانند فرصت‌های طلایی ایجاد کنند و شاید خدا ما را به اینجا رسانده تا بیدار شویم و اصلاح کنیم.

رئیس جمهور در پایان خطاب به مدیران گفت: شما پرچمداران و فرماندهان این مسیر هستید، باید تلاش کنید، تصمیم بگیرید و با قدرت مشکلات را حل کنید، ایران ضعیف نشده است؛ ما فقط باید بیدار شویم و مدیریت درست داشته باشیم، موفقیت و شادکامی شما در گرو دقت و تلاش مستمر است.