اعتکاف رجبیه در رودسر؛ ۱۵ مسجد آماده میزبانی از معتکفان است

حجتالاسلام حسین عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمادگی مساجد برای برگزاری این آئین معنوی اظهار کرد: ۱۵ مسجد در نقاط مختلف شهرستان رودسر برای برگزاری مراسم اعتکاف پیشبینی شده و تعداد ثبتنامکنندگان امسال به یکهزار و ۲۰۰ نفر رسیده است.
وی با مقایسه آمار سال گذشته افزود: سال گذشته حدود یکهزار نفر در این آئین معنوی و پرفضیلت شرکت کردند و از برنامههای مذهبی، فرهنگی و معنوی بهرهمند شدند که امسال شاهد افزایش حضور معتکفان هستیم.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی رودسر با بیان اینکه اعتکاف فرصتی ارزشمند برای خودسازی و تقویت معنویت است، تصریح کرد: این آئین معنوی نقش مهمی در پیوند عمیقتر جوانان با مسجد و معارف دینی دارد و اداره تبلیغات اسلامی شهرستان رودسر با همکاری سایر نهادهای فرهنگی تلاش کرده است بستر مناسبی برای برگزاری هرچه باشکوهتر آن فراهم کند.
عزیزی با اشاره به ترکیب جمعیتی معتکفان گفت: از مجموع افرادی که تاکنون برای شرکت در مراسم اعتکاف نامنویسی کردهاند، ۷۰ درصد را دانشآموزان تشکیل میدهند که نشاندهنده استقبال گسترده نسل نوجوان و جوان از این فریضه معنوی است.
وی ادامه داد: در طول ایام اعتکاف، برنامههایی همچون مولودیخوانی، مداحی، تفسیر قرآن کریم، شرح نهجالبلاغه، نشستهای بصیرتی و برنامههای مرتبط با مسئولیتپذیری اجتماعی برگزار خواهد شد.
به گفته رئیس اداره تبلیغات اسلامی رودسر، آئین معنوی اعتکاف همزمان با ایامالبیض ماه رجب، در روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ رجبالمرجب به مدت سه روز و با مشارکت گسترده اقشار مختلف مردم در مساجد این شهرستان برگزار میشود.
نظر شما