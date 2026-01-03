به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام باباخانی ظهر شنبه در جمع فعالان هیأتی، شاعران و مداحان استان قزوین با تأکید بر جایگاه اثرگذار مداحی و شعر آیینی گفت: شهید حاج قاسم سلیمانی فرمانده‌ای تمام‌عیار با همه شاخص‌های شجاعت، عدالت و اخلاص بود، اما فراتر از آن، خود یک رسانه زنده و اثرگذار به شمار می‌رفت.

وی با اشاره به روز شهادت سردار سلیمانی اظهار کرد: حاج قاسم از هر فرصتی برای روشنگری، هدایت دل‌ها و زنده نگه‌داشتن حقیقت استفاده می‌کرد و تشییع باشکوه و تاریخی او، خود گواه روشنی بر اتحاد، انسجام و حضور پررنگ ملت ایران بود.

وی با بیان اینکه شعر و مداحی بهترین بستر برای تبیین مفاهیم عمیق دینی و انقلابی است، افزود: رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کرده‌اند که شعر، جایگاهی ممتاز در انتقال پیام دارد؛ چه وقتی مادر و خواهر شعر می‌خوانند و چه زمانی که برادران در قالب شعر و نوحه مفاهیم بلند را منتقل می‌کنند، این زبان، زبانی رسا و نافذ است.

رئیس سازمان هیأت و تشکل‌های دینی تصریح کرد: هنگامی که هنر شعر با هنر آواز، معنویت مجلس و معارف اهل‌بیت (ع) همراه می‌شود، ترکیبی تأثیرگذار و حتی می‌توان گفت «معجونی سحرآمیز» شکل می‌گیرد که می‌تواند انسان‌ها را احیا کند.

وی ادامه داد: همه ما در مجالس دیده‌ایم که چگونه یک نوحه، یک غزل یا یک شعر می‌تواند مسیر زندگی یک جوان را تغییر دهد و او را به حقیقت و راه درست بازگرداند؛ این قدرت، مسئولیتی بزرگ برای مداحان و شاعران اهل‌بیت (ع) ایجاد می‌کند.

باباخانی با تأکید بر اینکه اتصال به دستگاه سیدالشهدا (ع) به مداحان آبرو و سرمایه اجتماعی بخشیده است، گفت: این ظرفیت بسیار فراتر از آن است که تنها به اجرای ظاهری محدود شود و باید در مسیر اصلی خود، یعنی احیای دل‌ها و تقویت جریان دینی و انقلابی به کار گرفته شود.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های استان قزوین خاطرنشان کرد: خوشبختانه استان قزوین در حوزه هیأت، شعر آیینی و مداحی از توانمندی‌های خوبی برخوردار است و توجه هدفمند به این جریان می‌تواند نقش مهمی در تعمیق باورهای دینی و پاسخ به شبهات فرهنگی ایفا کند.