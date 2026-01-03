اعتکاف دالاهو با حضور پرشور ۸۱ بانوی معتکف برگزار شد

حجتالاسلام ارسلان کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: آئین معنوی اعتکاف امسال شهرستان دالاهو با ثبتنام رایگان و حضور ۸۱ نفر از خواهران در دو بخش دانشآموزی و طلاب حوزه علمیه در مسجد جامع این شهرستان برگزار شد.
وی افزود: این مراسم با هدف ترویج فرهنگ عبودیت، انس با قرآن و تقویت معنویت در میان بانوان برگزار شده و با استقبال خوب شرکتکنندگان همراه بوده است.
سرپرست تبلیغات اسلامی شهرستان دالاهو تصریح کرد: از جمله برنامههای پیشبینیشده برای ایام اعتکاف میتوان به برپایی و اقامه نماز جماعت، قرائت ادعیه، بیان احکام، جزءخوانی قرآن کریم، روخوانی و روانخوانی قرآن اشاره کرد.
کریمی ادامه داد: همچنین سخنرانیهای معرفتی توسط امام جمعه محترم شهرستان و مبلغین حوزوی برگزار میشود و فضای معنوی ویژهای برای معتکفان فراهم شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری نمایشگاه کتاب، اجرای طرح «زندگی با آیهها» با حضور پنج نفر از سفیران هدایت، برگزاری مسابقات فرهنگی و اهدای جوایز به نفرات برتر از دیگر برنامههای فرهنگی این مراسم معنوی است.
