اعتکاف دالاهو با حضور پرشور ۸۱ بانوی معتکف برگزار شد

حجت‌الاسلام ارسلان کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: آئین معنوی اعتکاف امسال شهرستان دالاهو با ثبت‌نام رایگان و حضور ۸۱ نفر از خواهران در دو بخش دانش‌آموزی و طلاب حوزه علمیه در مسجد جامع این شهرستان برگزار شد.

وی افزود: این مراسم با هدف ترویج فرهنگ عبودیت، انس با قرآن و تقویت معنویت در میان بانوان برگزار شده و با استقبال خوب شرکت‌کنندگان همراه بوده است.

سرپرست تبلیغات اسلامی شهرستان دالاهو تصریح کرد: از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای ایام اعتکاف می‌توان به برپایی و اقامه نماز جماعت، قرائت ادعیه، بیان احکام، جزءخوانی قرآن کریم، روخوانی و روان‌خوانی قرآن اشاره کرد.

کریمی ادامه داد: همچنین سخنرانی‌های معرفتی توسط امام جمعه محترم شهرستان و مبلغین حوزوی برگزار می‌شود و فضای معنوی ویژه‌ای برای معتکفان فراهم شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری نمایشگاه کتاب، اجرای طرح «زندگی با آیه‌ها» با حضور پنج نفر از سفیران هدایت، برگزاری مسابقات فرهنگی و اهدای جوایز به نفرات برتر از دیگر برنامه‌های فرهنگی این مراسم معنوی است.