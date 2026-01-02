حجتالاسلام والمسلمین مهدی بصیرتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حالوهوای خاص آئین عبادی اعتکاف، این آئین را فرصتی ارزشمند برای خودسازی، تقویت ایمان و بازگشت به فطرت الهی دانست و اظهار کرد: اعتکاف امروز بیش از هر زمان دیگری مورد توجه نسل جوان قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه مراسم اعتکاف امسال با استقبال کمنظیر جوانان و نوجوانان همراه بوده است، ابراز کرد: حضور پرشور این قشر نشاندهنده عطش معنویت در میان نسل جدید و پاسخ مثبت آنان به برنامههای دینی و فرهنگی اصیل است که با زبان روز و متناسب با نیازهای فکری آنان ارائه میشود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشان تصریح کرد: جوانان و نوجوانان با انگیزهای خالصانه و قلبی سرشار از ایمان در مساجد حاضر میشوند و سه روز را به عبادت، تفکر، دعا و ارتباط عمیق با خداوند اختصاص میدهند؛ امری که نویدبخش آیندهای روشن برای جامعه اسلامی است.
وی با اشاره به نقش خانوادهها و نهادهای فرهنگی در ترویج فرهنگ اعتکاف گفت: همراهی خانوادهها، تلاش روحانیون و برنامهریزی منسجم هیئتهای مذهبی و مساجد، زمینهساز حضور گسترده نسل نوجوان و جوان در این مراسم معنوی شده است.
حجت الاسلام بصیرتی افزود: برنامههای فرهنگی، حلقههای معرفتی، جلسات پرسش و پاسخ و بیان مباحث اخلاقی متناسب با دغدغههای نسل امروز، از جمله عوامل مؤثر در افزایش استقبال جوانان از اعتکاف است که باید این مسیر با قوت ادامه یابد.
وی با تأکید بر آثار اجتماعی اعتکاف خاطرنشان کرد: اعتکاف علاوه بر بُعد فردی و معنوی، نقش مهمی در تقویت هویت دینی، افزایش مسئولیتپذیری اجتماعی و ایجاد روحیه همدلی و همبستگی در میان جوانان دارد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشان در پایان ابراز امیدواری کرد: استمرار و تقویت چنین برنامههایی بتواند زمینهساز تربیت نسلی مؤمن، آگاه و متعهد باشد و جوانان و نوجوانانی که امروز در فضای معنوی اعتکاف رشد میکنند، فردا نقشآفرینان اصلی پیشرفت فرهنگی و اجتماعی جامعه خواهند بود.
