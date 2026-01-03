به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسین مظفری ظهر شنبه در جمع مداحان و شاعران اهل‌بیت (ع) در قزوین با قدردانی از مداحان، شاعران و برگزارکنندگان این محفل اظهار کرد: ستایشگری اهل‌بیت (ع) نعمتی بزرگ و مسئولیتی سنگین است و باید همراه با معرفت، دقت در محتوا و صحت مفاهیم دینی باشد.

وی با اشاره به فضایل امیرالمؤمنین علی (ع) در قرآن کریم افزود: در سوره نمل آیه ۴۰، فردی که «علمی از کتاب» داشت، توانست تخت بلقیس را در کوتاه‌ترین زمان منتقل کند و روایات تصریح دارند که او تنها از یک حرف از علم الهی بهره‌مند بود؛ حال آنکه در آیه ۴۳ سوره رعد، سخن از کسی است که «تمام علم کتاب» نزد اوست که این آیه به وجود مقدس امیرالمؤمنین (ع) اشاره دارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین تأکید کرد: کسی که همه علم کتاب را در سینه دارد، صاحب قدرتی شگفت و جایگاهی بی‌نظیر است و این تنها قطره‌ای از فضایل امیرالمؤمنین (ع) در قرآن کریم است.

آیت‌الله مظفری مداحی و ستایشگری را هنری ترکیبی دانست و گفت: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، این هنر ترکیبی از صوت زیبا، شعر پرمحتوا و مدیریت مخاطب است و اگر بخواهیم حق این هنر را ادا کنیم، باید معارف اهل‌بیت (ع) را همراه با شناخت شرایط زمانه به مخاطب منتقل کنیم.

وی با اشاره به جنگ رسانه‌ای و فرهنگی دشمن تصریح کرد: امروز سیبل اصلی حملات دشمن، شخصیت مقام معظم رهبری است و وظیفه جبهه فرهنگی انقلاب، دفاع و تبیین جایگاه بی‌نظیر رهبری است؛ شخصیتی که به تعبیر مرحوم علامه مصباح یزدی، باید شبانه‌روز شکر نعمت وجود ایشان را به‌جا آورد.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین با بیان اینکه «حجاب معاصرت» مانع درک عظمت شخصیت‌ها می‌شود، گفت: گاهی فاصله تاریخی لازم است تا بزرگی یک شخصیت به‌درستی درک شود و امروز ما در قبال انقلاب اسلامی و ولایت، وظیفه تقویت، ترویج و روشنگری داریم.

وی در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر توصیه رهبر معظم انقلاب به انس با نهج‌البلاغه، به نقل خاطره‌ای از مسلمان شدن یک جوان مسیحی در غرب پرداخت و گفت: تأثیر یک جمله از خطبه‌های امیرالمؤمنین (ع) در نهج‌البلاغه، او را به حقیقت اسلام رهنمون کرد و این نشان‌دهنده عمق و جهانی بودن معارف علوی است.

آیت‌الله مظفری در پایان خاطرنشان کرد: مداحان و شاعران اهل‌بیت (ع) باید با افزایش انس با قرآن و نهج‌البلاغه، نقش خود را در تقویت ایمان، ولایت‌مداری و آگاهی جامعه به‌درستی ایفا کنند.