وحید دستجردی: ۵۰۰ هزار فقره وام ازدواج در کشور پرداخت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه وحید دستجردی شامگاه پنجشنبه در مراسم جشن ازدواج آسان «هلهله فرشتهها» در رامسر با بیان اینکه سیاستهای جمعیتی نیازمند حمایتهای عملی و پایدار است، اظهار کرد: طرح «کارت امید مادر» با هدف تقویت فرزندآوری و پشتیبانی اقتصادی از خانوادهها، در سراسر کشور اجرایی خواهد شد.
وی افزود: بر اساس مصوبات انجامشده، این کارت به مادران واجد شرایط اختصاص مییابد و اعتبار ماهانه آن بهمدت ۲۴ ماه برای کمک به هزینههای مرتبط با نگهداری و تربیت کودک شارژ میشود. به گفته دبیر ستاد ملی جمعیت، در صورت اثربخشی این طرح، امکان توسعه و افزایش سطح حمایتها در سالهای آینده وجود دارد.
وحید دستجردی با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ ازدواج و فرزندآوری، تصریح کرد: پایداری جمعیت و تضمین آینده اجتماعی و اقتصادی کشور، مستلزم توجه جدی به خانواده و رفع موانع پیشروی زوجهای جوان است.
وی با اشاره به اقدامات حمایتی دولت در حوزه ازدواج گفت: در سال جاری حدود ۵۰۰ هزار فقره وام ازدواج در کشور پرداخت شده که نقش مؤثری در کاهش فشارهای اقتصادی بر زوجهای جوان داشته است.
دبیر ستاد ملی جمعیت همچنین با اشاره به مسائل مرتبط با باروری خاطرنشان کرد: بهترین سن باروری برای زنان بین ۲۰ تا ۳۰ سال است و با افزایش سن، احتمال بروز مشکلات ناباروری افزایش مییابد؛ ضمن اینکه برخلاف برخی تصورات، سهم ناباروری مردان نیز قابل توجه است و عوامل محیطی در این زمینه تأثیرگذار هستند.
وی در پایان با اشاره به اهمیت سالهای ابتدایی زندگی کودک گفت: حدود ۸۰ درصد رشد مغزی، شناختی و رفتاری انسان در دو سال نخست زندگی شکل میگیرد و حمایت از خانوادهها در این دوره، سرمایهگذاری مستقیم بر آینده جامعه محسوب میشود.
