به گزارش خبرگزاری مهر، نشست کارگروه روزملی جمعیت و رویداد جایزه جوانی جمعیت با حضور مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت و سایر اعضای این کارگروه برگزار شد.
مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت در ابتدای این نشست با اشاره به اهمیت برنامهریزی منسجم و جلوگیری از اقدامات «دقیقهنودی»، بر لزوم برگزاری رویدادهایی در شأن شرکتکنندگان تأکید کرد.
وی سپس از همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران در دوره قبلی مراسم گرامیداشت روز ملی جمعیت قدرانی کرد و گفت: تمامی دانشگاههای سراسر کشور می توانند به نحو مطلوب در برگزاری این رویداد سهیم شوند و ظرفیتهای علمی آنها به کار گرفته شود. امسال نیز تلاش میکنیم با همکاری دانشگاه، فضای مناسب برای ایجاد غرفهی دستگاهها که برای ارائه دستاوردهای آنها برپا خواهد شد، مهیا کرده و از کمکهای دانشگاه علوم پزشکی تهران بهرهمند شویم.
تأمین مالی هدفمند و صیانت از بیتالمال
دبیر ستاد ملی جمعیت با اشاره به چالشهای مالی در همه جای دنیا، بر صرفهجویی، برنامهریزی و جلوگیری از هدررفت سرمایه در برنامهریزیها و برگزاری رویدادها تأکید کرد و ادامه داد: باید به بهترین شکل امور را پیش ببریم تا بودجه مردم و بیتالمال از بین نرود و مراقبت لازم را داشته باشیم.
فرهنگسازی مثبت در حوزه ازدواج و فرزندآوری با استفاده از هنر و رسانه
دستجردی با اشاره به اهمیت ویژه هنر، رسانه و فرهنگسازی در موضوعات جمعیتی و لزوم تقویت این اموراز مسیرهای ایجابی، گفت: تقریباً همه متفقالقول هستیم که حوزه فرهنگسازی از اهمیت ویژهای برخوردار است. تمام دستگاهها باید در این راستا به اندازهای که در توان دارند، ستاد را یاری کنند. باید از تزریق انرژی منفی به جامعه جلوگیری و انرژی مثبت تزریق کنیم. مسئله ازدواج، زیباییهای ازدواج، ایجاد تسهیلات، برداشتن موانع و آسیبشناسی علت تأخیر در ازدواج، بهترین موضوعات برای پرداختن و ایجاد جریانسازی موثر و ایجابی است.
اجرای «کارت امید مادر» از فروردین ۱۴۰۵و حمایت از خانوادهها
دبیر ستاد ملی جمعیت از اجرایی شدن «کارت امید مادر» از اول فروردین ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: «کمیسیون کارت امید مادر» مدتی است تشکیل شده تا راهکار اجرایی را تبیین و تدوین کند. هر هفته جلسات برنامهریزی به طور مستمر در حال برگزاری است، تا با همکاری دستگاه های ذی ربط فرایند اجرایی سازی طرح به بهترین شکل طراحی شود.
وی هدف این طرح را کمک به حل مشکلات در سالهای آغازین تولد کودک و کاهش بار اقتصادی از دوش خانوادهها عنوان کرد و افزود: این طرح به لحاظ روحی به خانواده میگوید ما کنار شما هستیم. امیدواریم نمایندگان مجلس هم در راستای تحقق آن به ما کمک کنند تا مردم بدانند مجلس و دولت کنار آنهاست.
تقویت اعتماد اجتماعی با وعدههای واقعبینانه
دستجردی ضمن بیان اینکه باید وعدههایمان به گونهای باشد که قابل تحقق باشد چراکه عدم تحقق وعده ها تأثیر بسیار منفی بر اعتماد سرمایه اجتماعی دارد، با استناد به تأکید مقام معظم رهبری بر «جهاد تبیین»، گفت: در چنین مواقعی باید همه دستاندرکاران در تبیین اهمیت و اثرات مثبت برنامهها و طرح ها بکوشند تا با ایجاد همدلی و همافزایی بین دستگاهی منابع به سمت مصارف اثرگذار، زودبازده، محبوب و مورد قبول مردم سوق داده شود.
ضرورت هماهنگی همهجانبه برای تحقق اهداف جمعیتی
دبیر ستاد ملی جمعیت با بیان اینکه ما بهترین مردم را داریم و با تلاش خالصانه میتوان شرایط بهتری را مهیا کرد، از همه دستگاهها خواست تا امکانات خود را برای تحقق این اهداف به کار گیرند.
وی در پایان گفت: باید منطقی، عاقلانه و واقعگرایانه با مواردی مثل «کارت امید مادر» برخورد کنیم تا بتوانیم از فرصتها و امکانات موجود بهرهمند شویم، مردم پای کار بیایند و رضایت آنان جلب شود.
شایان ذکر است، در این نشست حاضران به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.
تأکید بر استفاده از ظرفیت استانها، مشارکت جوانان و ضرورت حضور فعال ایشان در برنامهریزی، تصمیمگیری و اجرای برنامههای مرتبط، لزوم تشکیل کمیتههای تخصصی به ویژه علمی و استفاده از نظر اساتید داخلی و بینالمللی، تاکید بر نقش محوری رسانه و اهمیت همکاری حداکثری صداوسیما در تولید و پخش محتوا و فرهنگسازی گسترده، گسترش مشارکت نهادی و لزوم حضور و نقشآفرینی پررنگتر دستگاههایی مانند آموزش و پرورش، وزارت علوم، شهرداریها، سازمان تبلیغات، نهادهای مردمی و بسیج در امر فرهنگسازی و ترویج و ضرورت رفع موانع قانونی و محدودیتها در روند ارائه تسهیلات مرتبط با قانون جوانی جمعیت از اهم موارد مطرح شده بود.
همچنین ایجاد جریان فرهنگی و ترویجی قوی در جامعه، برنامهریزی منسجم ملی و استانی با تعیین محورهای مشخص (مانند نامگذاری روزهای منتهی به روز ملی جمعیت برای هدایت اقدامات دستگاهها)، اهمیت تقدیر از افراد و سازمانهای پیشرو، ضرورت همکاری و همافزایی همه دستگاههای دولتی و غیردولتی برای اجرای موفق قانون و پیشنهاد حضور روانشناسان در کنار جمعیتشناسان در پنلهای تخصصی را می توان از دیگر موارد مطرح شده در این نشست برشمرد.
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