به گزارش خبرگزاری مهر، فرزان‌پور معاون شهردار تهران با همراهی مدیرعامل شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه و شهردار منطقه ۲۰ تهران، آخرین وضعیت پروژه توسعه جنوبی خط ۶ متروی تهران را بررسی و بازدید کرد.

بر این اساس، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری شهر، مدیرعامل شرکت مجتمع‌های ایستگاهی مترو و مدیران کل معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران نیز در جلسه اخیر حضور داشتند.

در بخش ابتدایی جلسه، گزارشی از آخرین وضعیت پروژه توسعه جنوبی خط ۶ مترو ارائه شد.

مسیر ۹.۶ کیلومتری توسعه جنوبی خط ۶ مترو از جمله سه ایستگاه صفاییه، ابن‌بابویه و ایستگاه حرم حضرت عبدالعظیم (ع) در در دست احداث است که از پروژه‌های اولویت‌دار شهرداری برای تسهیل تردد شهروندان در جنوب پایتخت محسوب می‌شود.

در ادامه، مدیرعامل شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه با اشاره به اهمیت توسعه خطوط مترو به عنوان یکی از پرترددترین شیوه‌های حمل‌ونقل در شهر تهران گفت: پیمانکار پروژه، امکان افزایش شیفت‌های کاری و گسترش اقدامات اجرایی در پروژه را دارد.

فرزان‌پور ضمن تقدیر از تسهیل‌گری و حمایت‌های از مالی و اقتصاد شهری از پروژه‌های زیرساختی مترو ادامه داد: توسعه خط ۶ جنوبی مترو مورد تأکید شهردار محترم تهران بوده و ما نیز نسبت به اتمام آن طی ماه‌های آتی متعهد هستیم.

در ادامه معاون شهردار تهران بر اهمیت راه‌اندازی ایستگاه حرم حضرت عبدالعظیم (ع) در اسرع وقت به عنوان یکی از موقعیت‌های پرتقاضای شهروندان برای سفرهای درون شهری تاکید کرد و خواستار سرعت بخشیدن به اقدامات اجرایی بر اساس حداکثر ظرفیت پیمانکار پروژه شد.

محمدعلی‌نژاد همچنین نگاه ویژه مدیریت شهری به پروژه‌های زیرساختی جنوب شهر به ویژه در حوزه‌های حمل‌ونقل را یادآور شد و از پشتیبانی همه جانبه متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه خبر داد.

وی نسبت به تأمین برخی تجهیزات به موازات مصالح مورد نیاز پروژه از سوی شرکت سرمایه‌گذاری شهر اطمینان خاطر داد و دغدغه‌مندی پیمانکار، مشاور و مدیران شرکت راه‌آهن شهری تهران، نسبت به خاتمه این پروژه کلیدی را شرط موفقیت برشمرد.

در پایان مدیرعامل شرکت مترو از تست گرم بخش جنوبی خط ۶ مترو تا پایان سال جاری و بهره‌برداری از ایستگاه حرم حضرت عبدالعظیم (ع) تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۵ خبر داد.

بر اساس این گزارش، پس از جلسه مدیریت پروژه، معاون شهردار تهران از پروژه توسعه جنوبی خط ۶ مترو بازدید و گزارش متناظر با اقدامات دریافت کرد.