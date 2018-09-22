توسعه خط ۶ مترو از ایستگاه دولت آباد به ضلع شرقی حرم عبدالعظیم(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد افشار پیش از ظهر شنبه در جریان بازدید از پروژه توسعه جنوبی خط ۶ مترو در جمع خبرنگاران اظهار داشت: توسعه خط ۶ مترو از ایستگاه دولت آباد به ضلع شرق حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) با احداث ۴ ایستگاه در حال اجرا است.

افشار با اشاره به اینکه با حفاری ۱۶۵۰ متر، دستگاه«تی. بی. ام» به ایستگاه صفائیه رسیده است، افزود: صفائیه، ابن بابویه، میدان حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و ضلع شرق حرم از جمله ایستگاه های توسعه جنوبی خط ۶ مترو است که تملک زمین های مورد نیاز برای اجرای عملیات اجرایی از سوی شهرداری منطقه ۲۰ در حال انجام است و در زمان لازم در اختیار شرکت بهره برداری متروی تهران برای اجرای پروژه قرار می گیرد.

وی ادامه داد: زمین های مورد نیاز برای محل ایستگاه، هواکش و خروجی ها استفاده خواهد شد و فرآیند تملک با پیشرفت مناسبی در حال انجام وآماده تحویل است.

افشار به لحاظ آسیب های احتمالی برای ساکنان مجاور ایستگاه های مترو اشاره کرد و افزود: اثر لرزشی عبور مترو در محدوده منازل مسکونی یکی از مهمترین مباحثی است که عوامل اجرایی پروژه توسعه جنوبی خط ۶ ملزم به ارائه راهکار برای کاهش این آسیب شدند.

شهردار منطقه ۲۰ تهران به اهمیت این پروژه در کاهش بار ترافیکی محدوده شرق شهرری اشاره کرد و گفت: بهره برداری از این پروژه موجب رونق گردشگری مذهبی در شهرری می شود و گام موثری در تبدیل شهرری به شهر ایرانی اسلامی پیش رو خواهد بود.

بنا به اعلام شرکت بهره برداری متروی تهران، ایستگاه دولت آباد که اکنون به عنوان ایستگاه پایانی خط ۶ مترو تهران محسوب می شود، پایان آبان به بهره برداری می رسد و در زمان افتتاح کامل این خط و اتمام توسعه جنوبی خط ۶ مترو، با لحاظ این ایستگاه، ۵ ایستگاه از خط ۶ مترو در محدوده منطقه ۲۰ تهران قرار خواهد گرفت.

بازدید میدانی فرهاد افشار شهردار منطقه ۲۰ از عملیات اجرایی پروژه توسعه جنوبی خط ۶ به همراه محسن کریمی مدیر دفتر و مشاور شهردار منطقه، ابراهیم بابازاده معاون فنی و عمران، ابوذر ریاضی معاون حمل و نقل و ترافیک، مرتضی حسنی مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۰ و صادق ازلی مدیر اجرایی خط ۶ مترو تهران انجام شد.