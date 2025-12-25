به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم کوتاه «آخرین شیهه اسبی که خواب پروانه شدن دیده بود» به کارگردانی مهدیه محمدی و تهیه‌کنندگی محمدرضا حسینی به هجدهمین دوره‌ی جشنواره بین‌المللی تصویر جوانان شنژن ۲۰۲۵ (Shenzhen Youth Image Competition) راه پیدا کرد.

بدین ترتیب این جشنواره از ۲۹ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ برابر با ۸ تا ۱۱ دی در شهر شنژن کشور چین برگزار می‌شود.

جشنواره بین‌المللی تصویر جوانان شنژن که زیر نظر اداره تبلیغات کمیته حزب کمونیست شنژن و به میزبانی فدراسیون هنر و ادبیات شنژن و گروه رادیو و تلویزیون شنژن برگزار می‌شود، یکی از مهم‌ترین رویدادهای معرفی استعدادهای جوان در چین است و طی ۱۷ دوره گذشته نقش مهمی در شناسایی فیلم‌سازان نوظهور داشته است.

«آخرین شیهه اسبی که خواب پروانه شدن دیده بود» در بخش مسابقه‌ اصلی حضور دارد و بر اساس اعلام رسمی جشنواره، نامزدی جایزه بهترین فیلم‌برداری نیز برای این اثر تأیید شده است. برنده نهایی این جایزه در مراسم رسمی جشنواره در تاریخ ۳۰ دسامبر ۲۰۲۵ در شنژن اعلام می‌شود.

«آخرین شیهه اسبی که خواب پروانه شدن دیده بود» در بسته فیلم کوتاه «پرسونا» از چهارشنبه ۲۶ آذر توسط گروه سینمایی «هنر و تجربه» اکران خود را در ایران آغاز کرده است.