سیل در افغانستان ۱۲ کشته و ۱۱ زخمی برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، سخنگوی سازمان ملی مدیریت بحران اعلام کرد که در پی بارش شدید باران و برف که باعث جاری شدن سیل شدید در چندین استان افغانستان در سه روز گذشته شد، حداقل ۱۲ نفر کشته و ۱۱ نفر دیگر زخمی شدند.
حافظ محمد یوسف حماد، سخنگوی این سازمان، روز جمعه گفت که این فاجعه استانهای کاپیسا، پروان، دایکندی، ارزگان، قندهار، هلمند، بادغیس، فاریاب، بدخشان، هرات و فراه را در بر گرفته است.
حماد افزود که این حادثه همچنین خسارات مالی گستردهای به بار آورده و ۱۸۵۹ خانه را تخریب یا به طور جزئی آسیب رسانده و ۲۰۹ کیلومتر جاده روستایی را شسته است.
علاوه بر این، تقریباً ۱۲۰۰ رأس دام تلف شدند و ۱۳۹۴۱ هکتار از زمینهای کشاورزی به زیر آب رفته یا نابود شدند.
حماد گفت که تیمهای امداد و نجات برای کمک به قربانیان به مناطق آسیبدیده اعزام شدهاند و توزیع کمکهای اضطراری در حال انجام است و ارزیابی خسارات ادامه دارد.
