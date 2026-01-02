  1. جامعه
سیل در افغانستان ۱۲ کشته و ۱۱ زخمی برجای گذاشت

سخنگوی سازمان ملی مدیریت بحران اعلام کرد که در پی بارش شدید باران و برف که باعث جاری شدن سیل شدید در چندین استان افغانستان در سه روز گذشته شد، حداقل ۱۲ نفر کشته و ۱۱ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، سخنگوی سازمان ملی مدیریت بحران اعلام کرد که در پی بارش شدید باران و برف که باعث جاری شدن سیل شدید در چندین استان افغانستان در سه روز گذشته شد، حداقل ۱۲ نفر کشته و ۱۱ نفر دیگر زخمی شدند.

حافظ محمد یوسف حماد، سخنگوی این سازمان، روز جمعه گفت که این فاجعه استان‌های کاپیسا، پروان، دایکندی، ارزگان، قندهار، هلمند، بادغیس، فاریاب، بدخشان، هرات و فراه را در بر گرفته است.

حماد افزود که این حادثه همچنین خسارات مالی گسترده‌ای به بار آورده و ۱۸۵۹ خانه را تخریب یا به طور جزئی آسیب رسانده و ۲۰۹ کیلومتر جاده روستایی را شسته است.

علاوه بر این، تقریباً ۱۲۰۰ رأس دام تلف شدند و ۱۳۹۴۱ هکتار از زمین‌های کشاورزی به زیر آب رفته یا نابود شدند.

حماد گفت که تیم‌های امداد و نجات برای کمک به قربانیان به مناطق آسیب‌دیده اعزام شده‌اند و توزیع کمک‌های اضطراری در حال انجام است و ارزیابی خسارات ادامه دارد.

    • IR ۱۸:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      4 1
      پاسخ
      خدایا خودت بحال ملت بیچاره افغانستان رحم کن ملت که از همه چیز محروم هستند ملت بدون حکومت مشروع
    • کردستان قهرمان IR ۲۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      2 0
      پاسخ
      انشاالله خدا کمکشان کنه این بنده خدا هم می‌گویند که آمریکا این بلا سرش آورده و اول گفته دوستشان داره وواردکشورشان میشه وتمام منابع وزیر ساخت نابود میکنه بد منابع سرمایه شان نفت وهرچه دارن می‌دزدد ه وافراد از جنس خودش که طالبان هستن روسرشان میزاره ومیره وهرروز ناامنی وبمب میزارن وکشوری وابسته به دیگران وعقب مانده میکنه وحالا برای ایرانم این نقش‌ها را داره انشاالله مردم هوشیار باشن ومتحد باشن تا آمریکا این غلطهای نکنه انشاالله هرچه نقشه میگشه نقشه‌اش برآورده نشه وبه کور ببره آرزو که برای ایران داره

