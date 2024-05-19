۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۲۱

موج جدید بارندگی و سیل در افغانستان/ مرگ دست کم ۴۷ نفر در فاریاب

مقامات محلی از مرگ دست کم ۴۷ نفر در پی موج جدید بارندگی و سیلاب شدید در ولایت «فاریاب» افغانستان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، موج جدید بارندگی شدید و جاری شدن سیل در شمال افغانستان که این بار ولایت فاریاب را درنوردید، به جان باختن دست کم ۴۷ نفر در این ولایت منجر شد. شمس‌الدین محمدی، رئیس اداره فرهنگ و اطلاعات ولایت فاریاب این خبر را تایید کرده است.

شبکه تلویزیونی طلوع نیوز افغانستان پیشتر گزارش داده بود که قربانیان سیل در ولایت‌های غور و فاریاب به حدود ۷۰ نفر افزایش یافته است. این در حالی است براساس گزارش‌های جدید شمار مجموع قربانیان این دو ولایت حالا به دست کم ۱۰۰ نفر رسیده است.

جاری شدن سیل ناشی از بارندگی‌های فصلی، هفته‌هاست که بخش‌های وسیعی از افغانستان را ویران کرده و قربانیان و مصدومان زیادی برجا گذاشته است. مقامات حکومت سرپرست طالبان هفته گذشته شمار قربانیان سیل شمال افغانستان را ۳۱۵ و تعداد مصدومان را یک هزار و ۶۰۰ اعلام کرده بودند.

