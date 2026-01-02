امام جمعه گناوه: بین اعتراض و اغتشاش باید تفاوت قائل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه، با توصیه نمازگزاران به تقوای الهی، اظهار کرد: امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام در خطبه ۱۹۱ نهج‌البلاغه به آثار و برکات تقوا اشاره و دو اثر مهم برای آن برمی‌شمارد و می‌فرمایند تقوا در دنیا سپری برای انسان است و او را از لغزش‌ها و گناهان حفظ می‌کند، و در آخرت راهی روشن و مطمئن به سوی بهشت خواهد بود.

امام جمعه گناوه با اشاره به مناسبت‌های مهم سیزدهم رجب، ولادت باسعادت امیرالمؤمنین علی (ع) و روز پدر آغاز ایام‌البیض و ایام اعتکاف را تبریک گفت و افزود: این سعادت که انسان در بهترین مکان و زمان متولد شود برای کسی جز وجود مبارک امیرالمومنین حاصل نشده است.

وی ادامه داد: ولادت امیرالمؤمنین (ع) در خانه کعبه، حادثه‌ای بی‌نظیر در تاریخ بشر است، خانه خدا عبادتگاه است، اما خداوند خواست تا علی (ع) در مقدس‌ترین مکان، پا به عرصه وجود بگذارد. این ولادت، پیام روشنی دارد و آن اینکه ایشان محور توحید، ولایت و امامت است، شخصیتی که هم تولدش در خانه خدا و هم شهادتش در محراب عبادت رقم خورد.

وی یادآور شد: فاطمه بنت اسد، مادر بزرگوار امیرالمؤمنین (ع)، چهار روز میهمان خدا بود و نوزاد را در کعبه به دنیا آورد، این‌ها همه نشان از عظمت و جایگاه بی‌بدیل ولایت دارد.

روز پدر و جایگاه والدین

امام جمعه گناوه با تأکید بر جایگاه پدر و مادر در تعالیم اسلامی، گفت: روز پدر فرصتی مغتنم برای یادآوری جایگاه عظیم پدر و مادر در فرهنگ اسلامی است، بسیاری از توفیقات بزرگان دین و علم، ثمره دعای پدر و مادر بوده است. احترام، تکریم و احسان به والدین، عامل برکت در زندگی فردی و اجتماعی است.

وی ادامه داد: قرآن کریم می‌فرماید: «بال تواضع و رحمت را برای آنان بگستران و بگو: پروردگارا، همان‌گونه که مرا در کودکی پرورش دادند، آنان را مشمول رحمت خود قرار ده» کسانی که پدر و مادرشان در قید حیات هستند، قدر این نعمت الهی را بدانند و آنان که از این نعمت محروم‌اند، با دعا و خیرات، یادشان را زنده نگه دارند.

سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی

وی با اشاره به سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، اظهار کرد: این ایام، یادآور ششمین سالگرد شهادت سردار دل‌ها، حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش است، این شهید والامقام و مرد الهی پرورش یافته مکتب امیرالمومنین علی (ع) و محب و عاشق آن حضرت بود و زندگی خود را وقف دفاع از حرم اهل بیت (ع) کرد.

حجت الاسلام رکنی حسینی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب، شهید حاج قاسم سلیمانی را نه صرفاً یک فرد، بلکه یک مکتب، یک راه و مدرسه درس آموز معرفی فرمودند.

وی با اشاره به چهار رکن اساسی و ویژگی مهم در مکتب شهید سلیمانی گفت: ولایتمداری و تبعیت از رهبری، اخلاص و عمل خالصانه برای خدا، مقاومت در برابر دشمنان و دشمن‌شناسی و تواضع، فروتنی و مهربانی در برابر مستضعفان چهار ویژگی مهم مکتب ایشان است.

امام جمعه گناه بیان کرد: این اخلاص بود که تشییع پیکر مطهر او را به یکی از بزرگ‌ترین بدرقه‌های مردمی تاریخ تبدیل کردو این ویژگی‌ها راز ماندگاری و محبوبیت شهید سلیمانی در دل ملت‌هاست که امروز نیز مزار او زیارتگاه خیل مردم است.

وی گفت: شهید سلیمانی اسطوره بزرگ مقاومت در برابر ظلم و ظالم و اسوه اخلاص و کار بی منت برای خدا بود و باید از ایشان درس گرفت.

جنگ رسانه‌ای و هوشیاری اجتماعی

خطیب جمعه گناوه با هشدار نسبت به جنگ رسانه‌ای و روانی دشمنان به ویژه در روزهای اخیر، تصریح کرد: امروز کشور ما درگیر جنگ رسانه‌ای و روانی است، دشمنان ملت ایران با شایعه‌سازی، تحریف واقعیت‌ها و سوءاستفاده از فضای مجازی به دنبال ایجاد ناامنی و تفرقه‌اند، باید بین اعتراضِ بحق و اغتشاش تفاوت قائل شد، اگر صنفی به وضعیت معیشتی اعتراض می‌کنند نباید اجازه داد که دشمنان قسم خورده این ملت میدان دار شوند و به اماکن عمومی آسیب بزنند و از مطالبات مردمی سوءاستفاده کنند.

وی بیان کرد: مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و فشار اقتصادی وجود دارد و مسئولان هم تلاش می‌کنند که باید با جدیت بیشتری برای رفع مشکلات تلاش کنند، اما ایجاد ناامنی، تخریب اموال عمومی و همراهی با دشمنان، هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد.

امام جمعه گناوه یادآور شد: اگر ما به دنبال یک ثبات اقتصادی هستیم که ارز ثبات داشته باشیم، پول ما تقویت شود، راهش این نیست که برای رسیدن به این ثبات اقتصادی و معیشتی برای مردم ناامنی ایجاد شود.

وی گفت: آزادی و مطالبه به حق یکی از شعارهای اساسی جمهوری اسلامی است اما بین مطالبه گری و اغتشاش فرق است و قطعاً حاکمیت و نظام اسلامی و این ملت همیشه بیدار و در صحنه اجازه این اغتشاشات و ناامنی را به هیچکس نخواهند داد.

وی بیان کرد: وظیفه همه در شرایط کنونی پرهیز از بازنشر اخبار تأیید نشده، بی‌اعتمادی به رسانه‌های معاند، ارجاع اخبار به مراجع ذی صلاح، حفظ وحدت مقدس و تقویت روحیه همدلی و هوشیاری در برابر جنگ روانی دشمن است و نباید به روایت دشمن اعتماد ساده لوحانه کرد.

حجت‌الاسلام رکنی حسینی با اشاره به وفات حضرت زینب کبری (س) و سالروز تغییر قبله مسلمانان، گفت: تلاش کنیم از مکتب زینبی و عاشورایی درس تسلیم نشدن در برابر دشمن و مبارزه با ظلم بیاموزیم.