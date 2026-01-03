امام جمعه بوشهر: اعتکاف کلاس فشرده خودسازی برای نسل نوجوان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر شنبه در جمع دانش‌آموزان معتکف مسجد امام جعفر صادق (ع) بوشهر، این آئین معنوی را فرصتی کم‌نظیر برای پرورش ایمان، خودسازی و تقویت هویت دینی نوجوانان توصیف کرد.

آیت‌الله صفایی بوشهری با تأکید بر نقش اعتکاف در شکل‌گیری شخصیت متوازن علمی، اخلاقی و اجتماعی دانش‌آموزان گفت: اعتکاف تمرینی عمیق برای ارتباط با خداوند، انس با قرآن و آشنایی عملی با معارف اهل‌بیت (ع) است و به نوجوان می‌آموزد چگونه در میان پیچیدگی‌های زندگی، مسیر درست را حفظ کند.

وی با اشاره به اهمیت دوران نوجوانی در تثبیت باورها افزود: حضور پررنگ دانش‌آموزان در این مراسم، نشان‌دهنده ظرفیت بالای نسل جوان برای پذیرش ارزش‌های الهی است؛ ظرفیتی که نیازمند حمایت و برنامه‌ریزی هدفمند است.

امام جمعه بوشهر اعتکاف را فراتر از یک عبادت فردی دانست و آن را مدرسه‌ای جامع برای تربیت انسان معرفی کرد که می‌تواند زیربنای سبک زندگی دینی و مسئولانه در آینده نوجوانان باشد. به گفته وی، تجربه خلوت با خدا در این سن، نوجوانان را در برابر آسیب‌ها و انحرافات فکری و اخلاقی مقاوم‌تر می‌کند.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به سیره امیرالمؤمنین علی (ع)، الگوگیری از عدالت‌محوری، عبادت و مسئولیت‌پذیری آن حضرت را راهنمای جوانان در مسیر علم‌آموزی و خدمت به جامعه دانست و بر نقش خانواده‌ها، معلمان و متولیان فرهنگی در تعمیق این مسیر تأکید کرد.

وی ضمن قدردانی از برگزارکنندگان اعتکاف دانش‌آموزی، خاطرنشان کرد: فراهم‌سازی بستر حضور نوجوانان در چنین فضاهای معنوی، سرمایه‌گذاری مؤثری برای آینده فرهنگی و اجتماعی استان بوشهر است و اعتکاف باید آغاز مسیری ماندگار در زندگی دانش‌آموزان باشد.