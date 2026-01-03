« مقاومت» راهبردی عقلانی برای عبور از فتنه ها است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ دوم پاسدار محمدرضا موح به مناسبت ولادت باسعادت مولیالمتقین امیرالمؤمنین علی (ع)، روز پدر و ششمین سالگرد شهادت سردار سرافراز اسلام سپهبد حاج قاسم سلیمانی، پیامی صادر کرد.
در این پیام آمده است: تقارن مبارک سالگرد شهادت سردار سرافراز اسلام، شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، با ولادت باسعادت امامالمتقین، مولیالموحدین، حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) و روز پدر، حامل پیامی عمیق، الهامبخش و هویتساز برای ملت ایران است؛ پیامی از پیوند «ولایت و مقاومت»، «پدری و پاسداری» و «اخلاق علوی و ایرانمردی».
فرمانده سپاه کربلا مازندران با تبریک این مناسبت فرخنده به مردم مؤمن و ولایتمدار استان مازندران، افزود: مردم این دیار که همواره دل در گرو محبت اهلبیت (ع) داشتهاند، در مقاطع مختلف تاریخ انقلاب اسلامی پیشگام ایمان، بصیرت و مجاهدت بودهاند.
وی با اشاره به مفهوم شعار «ایرانمَرد» تصریح کرد: این شعار در تقارن ولادت امیرالمؤمنین (ع) و سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، معنا و عمقی دوچندان مییابد؛ چراکه اگر امیرالمؤمنین (ع) مظهر کامل عدالت، شجاعت و حکمرانی الهی است، شهید سلیمانی نیز در روزگار ما شاگرد مکتب علوی و جلوهای معاصر از همان روح بلند بود.
سردار موحد تأکید کرد: حاج قاسم تنها یک فرمانده نظامی نبود، بلکه پدری دلسوز برای جبهه مقاومت و تکیهگاهی مطمئن برای ملتها بود؛ مردی که قدرت را با اخلاق، فرماندهی را با تواضع و مقاومت را با انسانیت معنا کرد.
فرمانده سپاه کربلا مازندران با اشاره به نگاه راهبردی شهید سلیمانی به مسئله مقاومت گفت: در منظومه فکری این شهید والامقام، مقاومت یک واکنش احساسی نبود، بلکه راهبردی عقلانی برای عبور از فتنهها، حفظ انسجام اجتماعی و صیانت از مسیر تمدنی ملت ایران به شمار میرفت.
وی افزود: دشمنان ملت ایران با جنگ شناختی، تحریف واقعیت و دوقطبیسازی اجتماعی در پی تضعیف اراده ملتها هستند و در چنین شرایطی، حفظ وحدت و انسجام حول محور ولایت فقیه و الگوهای هویتساز، یک ضرورت راهبردی است.
در پایان این پیام آمده است: «ایرانمَرد» یعنی در میانه فتنه معیار تشخیص را از دست ندادن، در روزگار فشار امید اجتماعی را حفظ کردن و در مسیر تمدنسازی با صبر علوی و عقلانیت انقلابی پیش رفتن؛ مسیری که با انسجام ملی و تبعیت از ولایت با قدرت ادامه خواهد یافت.
