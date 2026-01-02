امام جمعه گیلانغرب: اغتشاش پروژه آمریکا و اسرائیل است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محسن دانیاری امام جمعه گیلانغرب در خطبههای نماز جمعه این هفته، با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، شکرگزاری از نعمتهای خداوند و توجه دائمی به روز قیامت، اظهار کرد: یکی از مهمترین شاخصههای تقوا، عمل به واجبات الهی است و دینداری بدون التزام عملی به احکام الهی معنا ندارد.
وی با استناد به فرمایش پیامبر گرامی اسلام (ص) افزود: انسان زمانی در زمره متقین قرار میگیرد که به واجبات الهی پایبند باشد و تصور دینداری بدون نماز، حجاب، زکات و انجام فرایض، برداشت نادرستی از دین است.
حجتالاسلام دانیاری با اشاره به فرا رسیدن ایام پر فضیلت ماه رجب و نیمه این ماه گفت: ایام اعتکاف و سالروز ولادت باسعادت امیرالمؤمنین علی (ع) فرصت مغتنمی برای خودسازی، تقویت معنویت و بازگشت به ارزشهای اصیل اسلامی است.
امام جمعه گیلانغرب در ادامه با تشریح جایگاه والای امیرالمؤمنین علی (ع) در قرآن کریم تصریح کرد: آیات متعددی در شأن و عظمت آن حضرت نازل شده که نشاندهنده صداقت در عهد الهی، جهاد در راه خدا و پایبندی کامل به ولایت است.
وی با بیان قاعده «جَری و تطبیق» در فهم آیات قرآن گفت: بر اساس این قاعده، مفاهیم قرآنی محدود به زمان نزول نیست و در هر عصری میتواند بر مصادیق جدید تطبیق داده شود که یکی از روشنترین مصادیق آن در دوران معاصر، شهید حاج قاسم سلیمانی است.
دانیاری افزود: سردار سلیمانی از آغاز حضور در میدان جهاد تا لحظه شهادت، بر عهد الهی خود صادق ماند، مجاهدی خستگیناپذیر بود و با ولایتمداری کامل، خود را هزینه ولایت کرد نه اینکه ولایت را هزینه خود کند.
امنیت، عدالت و معیشت؛ نیازهای اصلی جامعه
امام جمعه گیلانغرب با اشاره به روایت امام صادق (ع)، سه نیاز اساسی هر جامعه اسلامی را امنیت، عدالت و رفاه اقتصادی دانست و گفت: اگر هر یک از این مؤلفهها دچار آسیب شود، زمینه سوءاستفاده دشمنان و نارضایتی اجتماعی فراهم خواهد شد.
وی با قدردانی از نیروهای حافظ امنیت کشور اظهار کرد: امنیت امروز ایران اسلامی حاصل جانفشانی نیروهای انتظامی، سپاه، بسیج، ارتش و سربازان گمنام امام زمان (عج) است و مردم باید قدردان این نعمت بزرگ باشند.
حجتالاسلام دانیاری ادامه داد: اگر امنیت از جامعه گرفته شود، هیچ فعالیت اقتصادی، آموزشی و اجتماعی امکانپذیر نخواهد بود و دشمن دقیقاً بهدنبال ضربهزدن به همین زیرساخت حیاتی است.
تفکیک اعتراض از اغتشاش و هشدار به دشمنان
امام جمعه گیلانغرب با تفکیک دقیق اعتراض از اغتشاش تصریح کرد: اعتراض، مطالبهگری مسالمتآمیز، عقلانی و بحق مردم است، اما اغتشاش، انحراف مسیر مطالبهگری و نتیجه دخالت دشمنان خارجی، منافقین داخلی و افراد فریبخورده است.
وی افزود: اغتشاش منجر به تعرض به جان، مال و ناموس مردم میشود و قرآن کریم دستور برخورد قاطع با مفسدان و برهمزنندگان امنیت را صادر کرده است.
حجتالاسلام دانیاری تأکید کرد: مسئولان موظفند پیش از آنکه مشکلات معیشتی به بحران تبدیل شود، برای حل آنها چارهاندیشی کنند، چراکه کوتاهی برخی مدیران میتواند زمینهساز نارضایتی و سوءاستفاده دشمنان شود.
امام جمعه گیلانغرب در پایان با هشدار صریح به آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: دشمنان خود اعتراف کردهاند که توان مقابله نظامی با ملت ایران را ندارند و امروز از مسیر اغتشاش وارد شدهاند، اما ملت ایران با ایمان، اتحاد و تبعیت از ولایت، اجازه نخواهد داد این توطئهها به نتیجه برسد.
