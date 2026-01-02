پزشکیان: مسیر خدمت رسانی بدون وقفه ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان بعد از ظهر امروز جمعه ۱۲ دی ماه ۱۴۰۴، در چارچوب پیگیری‌های مستمر دولت و با هدف تقویت هماهنگی در سطوح مدیریتی، با حضور در وزارت جهاد کشاورزی با وزیر، معاونان و مدیران ارشد این وزارتخانه دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست، آخرین وضعیت تأمین و توزیع کالاهای اساسی، روند تولید محصولات کشاورزی، مسائل مرتبط با امنیت غذایی و برنامه‌های پیش‌روی این وزارتخانه مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس‌جمهور با تأکید بر جایگاه راهبردی وزارت جهاد کشاورزی در ثبات اقتصادی و معیشتی کشور، بر ضرورت انسجام مدیریتی، آرامش در فضای تصمیم‌گیری و تمرکز بر مأموریت‌های اصلی این بخش تأکید کرد.

پزشکیان ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، تداوم همکاری نزدیک دولت با این وزارتخانه را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد که پیگیری امور کشور در مسیر تعریف‌شده، با اتکا به ظرفیت‌های مدیریتی موجود و بدون تأثیرپذیری از فضاسازی‌ها ادامه خواهد یافت.

ما حاضر نیستیم اصناف کشور دچار مشکل شوند

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: حتی درباره افرادی که شنیده‌ام به دلیل برخی اشتباهات در زندان به سر می‌برند، معتقدم باید با آنان گفت‌وگو شود و مشکلاتشان حل‌وفصل شود.

وی ادامه داد: اگر در جایی حق با آن‌هاست و ما مقصر بوده‌ایم، تلاش می‌کنیم خود را اصلاح کنیم. قرار نیست فشاری به این افراد وارد شود تا حقی از آنان ضایع شود و اگر لازم باشد، شخصاً برای گفت‌وگو با آن‌ها اقدام خواهم کرد.