رضا تقیپور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طی هفتههای اخیر کشور با نوعی آشفتگی و بحران در بازار ارز مواجه بوده است، افزود: تردیدی نیست که مدیریت نرخ ارز و نقدینگی، از مهمترین ابزارهای کنترل تورم هستند و اظهار نظرهایی که این روزها در فضای رسانهای مطرح میشود، بعضاً از پشتوانه کارشناسی کافی برخوردار نیست.
تقیپور ادامه داد: گاهی عنوان میشود که افزایش حقوق کارکنان عامل اصلی تورم است، در حالی که تعبیر صحیح این است که باید از افزایش نقدینگی به هر دلیل جلوگیری کرد اما نکته مهمتر این است که مهار تورم مقدم بر سایر اقدامات است چرا که حفظ قدرت خرید مردم در اولویت قرار دارد. اگر در این زمینه تقدم و تأخرها جابهجا شود، ممکن است نتیجه مطلوب حاصل نشود و مفاهیم با یکدیگر خلط شوند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به انتصاب رئیس جدید بانک مرکزی تصریح کرد: انتظار ما از آقای همتی این است که از بهکارگیری روشهای تکراری و ناموفق مدیران گذشته خودداری کند. در موضوع کنترل نقدینگی، تقریباً همه ابزارها در اختیار بانک مرکزی است، اما متأسفانه شاهد هستیم که برخی بانکهای خصوصی اقدام به خلق پول میکنند و اضافهبرداشتها سالها ادامه دارد و تازه پس از مدت طولانی با آن برخورد میشود.
تقیپور تأکید کرد: برخورد با تخلفات بانکی الزاماً به معنای بگیر و ببند یا زندان نیست، بلکه میتوان با وضع جریمههای سنگین مالی، بهصورت پیشگیرانه جلوی خلق پول و اضافهبرداشت بانکها را گرفت. این موضوع یکی از سادهترین و در عین حال مؤثرترین راهکارها در کنترل نقدینگی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاستهای ارزی گفت: در حوزه ارز نیز سیاستها و پیشنهادهای مشخصی وجود دارد که باید بهطور جدی اجرا شوند. ما امیدواریم تغییر در مدیریت بانک مرکزی، منجر به تغییر رویکرد و اتخاذ سیاستهای مبتکرانه شود، سیاستهایی که نمونههای موفق آن در سایر کشورها نیز وجود دارد.
تقی پور با اشاره به تجربه برخی کشورها خاطرنشان کرد: کشوری مانند روسیه با وجود فشارهای بیرونی و شرایط خاص اقتصادی، توانسته هم نرخ ارز و هم تورم را کنترل کند. این نشان میدهد که در شرایط ویژه، سیاستهای زمان عادی پاسخگو نیست.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس پایان تاکید کرد: امروز همه بر این موضوع اتفاق نظر دارند که کشور درگیر جنگ اقتصادی است و طبیعتاً در چنین شرایطی باید از مدیران و «ژنرالهای اقتصادی و پولی» متناسب با این وضعیت استفاده شود. تصمیمگیری با منطق شرایط عادی، خطای برخی دولتمردان بوده و امیدواریم با تغییر رویکردها، کشور از این بحران نیز عبور کند.
نظر شما