به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، عصر امروز در مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی که با حضور اقشار مختلف مردم در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) تهران برگزار شد، با گرامی‌داشت یاد و نام این شهید والامقام تأکید کرد: ملت ایران متعهد است راه، منش و آرمان‌های شهید سلیمانی را با تمام قدرت ادامه دهد.

رئیس‌جمهور با آرزوی طول عمر باعزت و پر برکت برای مقام معظم رهبری، سردار سلیمانی را الگویی بی‌بدیل در اخلاق، صداقت، شجاعت، حق‌طلبی و دفاع عملی از مظلومان دانست و گفت: آنچه امروز ما را در کنار هم قرار داده، مسیری است که باید طی کنیم و این مسیر، چیزی جز راه شهدا به‌ویژه شهید سلیمانی نیست.

پزشکیان با اشاره به تقارن این مراسم با ولادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع)، اظهار داشت: سیره و وصیت‌های حضرت علی (ع) به‌روشنی در رفتار و عملکرد شهید سلیمانی متجلی بود؛ بی‌اعتنایی به دنیا، ایستادگی در برابر ظلم و یاری همیشگی مظلومان، نه در گفتار بلکه در عمل.

وی افزود: سردار سلیمانی در هیچ جناح، حزب یا گروهی تعریف نمی‌شد؛ او در مسیر امام (ره) و مطیع محض رهبر معظم انقلاب بود و بی‌هیچ ادعا، منت و نام‌ونشان، در هر صحنه‌ای که نیاز بود حاضر می‌شد؛ چه در داخل کشور و چه در دفاع از ملت‌ها و کشورهای مظلوم اسلامی.

رئیس‌جمهور با اشاره به جایگاه جهانی شهید سلیمانی گفت: این شهید بزرگوار نه‌تنها در ایران، بلکه در سراسر جهان به الگویی از مقاومت و دفاع از انسانیت تبدیل شد؛ تا جایی که حتی در داخل آمریکا نیز پس از شهادتش مراسم‌های یادبود برگزار شد.

پزشکیان با استناد به بیانات امیرالمؤمنین علی (ع) در نهج‌البلاغه، نسبت به توطئه قدرت‌های سلطه‌گر برای ایجاد گمراهی در جوامع مستقل هشدار داد و تصریح کرد: امروز آمریکا و رژیم صهیونیستی با ادعای دروغین دموکراسی و آزادی، به تروریسم دولتی روی آورده‌اند و نخبگان، دانشمندان، فرماندهان و رهبران آزادی‌خواه را ترور می‌کنند؛ در حالی که خود، جنایتکاران اصلی این جهان هستند.

وی تأکید کرد: شهادت سردار سلیمانی، شهید ابومهدی المهندس، دانشمندان و فرماندهان ما، سند روشنی از این جنایات است و ملت ایران با تمام توان این مسیر را ادامه خواهد داد.

رئیس‌جمهور، شهید سلیمانی را نماد وفاق، همدلی و وحدت ملی دانست و گفت: برای سردار، قومیت، مذهب و نژاد مطرح نبود؛ کرد، بلوچ، عرب و عجم برای او یکسان بودند و معیار فقط دفاع از مظلوم و تبعیت از رهبری بود. این الگو باید برای جوانان ایران و همه آزادی‌خواهان منطقه زنده و ماندگار بماند.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رویکرد دولت در انتخاب مدیران، تصریح کرد: هیچ‌یک از اعضای دولت بر اساس جناح، حزب یا رابطه شخصی انتخاب نشده‌اند؛ تمام انتصابات مبتنی بر کار کارشناسی، نظر جمعی و شایستگی بوده است.

وی با تأکید بر عزم جدی دولت برای مقابله با قاچاق، رانت و رشوه گفت: ما مصمم هستیم ریشه این مفاسد را بخشکانیم؛ هرچند این مسیر ساده نیست و منافع عده‌ای را به خطر می‌اندازد.

رئیس‌جمهور از تصمیم دولت برای اصلاح نظام یارانه‌ای خبر داد و گفت: یارانه‌ها قطع نخواهد شد، بلکه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره و مستقیماً به حساب مردم واریز می‌شود. این تصمیم، رانت‌خواران را ناراحت خواهد کرد، اما ما آن را با قدرت اجرا می‌کنیم.

پزشکیان معیشت مردم را خط قرمز دولت دانست و افزود: فشارهای زیادی برای جلوگیری از این اصلاحات وارد می‌شود، اما ما زمان برای تعلل نداریم و با کمک مردم، عدالت و حمایت واقعی از اقشار مظلوم را محقق خواهیم کرد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت وحدت، انسجام ملی و تبعیت از مقام معظم رهبری اظهار داشت: تنها با وفاق داخلی و همبستگی جهان اسلام می‌توان در برابر قدرت‌های ظالم، ستمگر و نسل‌کش ایستاد. دولت خود را موظف می‌داند سیاست‌های رهبر معظم انقلاب را به‌طور کامل اجرا کند و اجازه ندهد تفرقه و شایعه، مسیر خدمت به مردم را مختل کند.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه دولت خود را ادامه‌دهنده مسیر شهدا می‌داند، تصریح کرد: ما با قدرت در برابر ستمگران و ظالمان ایستاده‌ایم و هرگز سر خم نخواهیم کرد. تمام مدیران و مسئولانی که امروز در دولت حضور دارند، نه بر اساس جناح‌بندی سیاسی، بلکه صرفاً بر مبنای شایستگی، تخصص و نظر کارشناسی انتخاب شده‌اند.

پزشکیان با رد شایعات مطرح‌شده درباره انتصابات دولتی گفت: بارها گفته‌ام هیچ وزیری به‌عنوان «دوست» وارد دولت نشده است. همه انتخاب‌ها حاصل کار کارشناسی و جمع‌بندی تخصصی بوده و هیچ حزب و جناحی در این تصمیم‌ها دخالت نداشته است.

وی با اشاره به ضرورت همکاری همگانی برای حل مشکلات کشور افزود: امروز باید همه دست به دست هم بدهیم؛ چه مردم، چه مسئولان و چه نخبگان، تا مشکلات کشور را برطرف کنیم و در دفاع از حقوق مظلومان کوتاه نیاییم.

رئیس‌جمهور با اشاره به برنامه‌های دولت برای مقابله با فساد ساختاری اظهار داشت: ما مصمم هستیم با قاچاق، رانت، رشوه و مفاسدی که به پیکره اقتصاد و اعتماد عمومی آسیب می‌زند، برخورد ریشه‌ای داشته باشیم؛ هرچند این مسیر آسان نیست و با مقاومت ذی‌نفعان مواجه خواهد شد.

پزشکیان با تشریح سیاست دولت در اصلاح نظام یارانه‌ای تأکید کرد: تصمیم ما این است که یارانه‌ها از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره منتقل شود و مستقیماً به حساب تک‌تک مردم ایران واریز شود. یارانه‌ها قطع نخواهد شد، بلکه عادلانه توزیع خواهد شد و طبیعی است کسانی که از رانت‌ها و ارزهای ترجیحی سوءاستفاده می‌کردند، از این تصمیم ناراضی باشند.

وی افزود: معیشت مردم خط قرمز دولت است و اجازه نخواهیم داد با ایجاد بی‌ثباتی و فشارهای سیاسی، این مسیر متوقف شود. ما زمان برای آزمون‌وخطا نداریم و باید با همدلی و همکاری، عدالت اجتماعی را در عمل محقق کنیم.

رئیس‌جمهور با تأکید بر مسئولیت سنگین دولت گفت: این جایگاهی که امروز در آن قرار داریم، طعمه نیست؛ امانتی سنگین بر دوش ماست و خود را موظف می‌دانیم با تمام توان برای حل مشکلات مردم تلاش کنیم.

پزشکیان با بیان اینکه دولت از هجمه‌ها و شایعات هراسی ندارد، تصریح کرد: برخی رسانه‌ها شایعه‌سازی می‌کنند که فلان وزیر یا فلان مسئول مورد قبول نیست، اما ما با قدرت از همه خادمان صادق کشور دفاع می‌کنیم و با تمام وجود برای حل مشکلات مردم می‌ایستیم.

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به فرهنگ ایثار و شهادت گفت: ما از شهادت نمی‌ترسیم؛ شهادت زیباترین و شیرین‌ترین سرنوشت برای انسان‌های مؤمن است. شهادت سردار سلیمانی، همانند شهادت امام حسین (ع)، نه‌تنها او را از یادها نبرد، بلکه راه و خون او را در تاریخ زنده‌تر کرد.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: دشمنان تصور نکنند با تهدید به شهادت می‌توانند ملت ایران را بترسانند. ما آماده هرگونه فداکاری برای ملت، انقلاب و کشور هستیم و با قدرت تا پایان این مسیر خواهیم ایستاد.

پزشکیان در پایان با دعا برای شهدای انقلاب اسلامی گفت: شهدا زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزی می‌خورند. از خداوند می‌خواهیم ما را نیز در همین مسیر ثابت‌قدم و پایدار نگه دارد.

پس از پایان سخنان رئیس‌جمهور، حاضران به احترام شهدا قیام کردند و مراسم با برافراشته شدن پرچم و شعارهای حماسی در بزرگداشت مقام شهید سلیمانی و شهدای مقاومت ادامه یافت.