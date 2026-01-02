رژیم صهیونیستی، شهردار مسلمان نیویورک را «یهودستیز» معرفی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، فاکس نیوز در گزارشی نوشت: اسرائیل بهشدت از زهران ممدانی، شهردار جدید نیویورک به خاطر لغو دو فرمان اجرایی امضاشده توسط اریک آدامز شهردار پیشین در حمایت از اسرائیل انتقاد کرد.
وزارت خارجه رژیم صهیونیستی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ممدانی در نخستین روز کاری، چهره واقعی خود را نشان داد و تعریف «ائتلاف بینالمللی یادبود هولوکاست» از یهودستیزی را کنار گذاشت و محدودیتها علیه تحریم اسرائیل را لغو کرد.
وزارت خارجه رژیم اشغالگر خطاب به ممدانی نوشت: این رهبری نیست؛ این ریختن بنزین روی آتش یهودستیزی است.
ممدانی در اولین روز حضور در مقام شهردار، تمام فرمانهای اجرایی صادرشده از سوی آدامز پس از طرح اتهام فساد فدرال علیه او را لغو کرد؛ از جمله فرمانی که نهادهای شهری را از تحریم یا خارجکردن سرمایهگذاری از سرزمینهای اشغالی منع میکرد.
یکی دیگر از این فرمانها، تعریف گستردهای از یهودستیزی بر اساس معیارهای ائتلاف بینالمللی یادبود هولوکاست را پذیرفته بود؛ تعریفی که مخالفت با رژیم صهیونیستی را نیز یهودستیزی اعلام میکرد.
منتقدان، اعلام مخالفت با رژیم اشغالگر به عنوان یهودستیزی را ناقض متمم اول قانون اساسی آمریکا و آزادی بیان اعلام کرده بودند.
ممدانی اولین شهردار مسلمان نیویورک بارها رژیم اسرائیل را «کابینه آپارتایدی» توصیف و به «نسلکشی در غزه» متهم کرده و گفته است بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این رژیم باید بازداشت شود.
