۱۱ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۲۶

مراسم تحلیف اولین شهردار مسلمان نیویورک با قرآن کریم برگزار شد

زهران ممدانی پس از ادای سوگند قانون اساسی با قرآن کریم در ایستگاه تاریخی متروی منهتن، شهردار شهر نیویورک آمریکا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، زهران ممدانی شهردار مسلمان و دموکرات شهر نیویورک دیشب در ایستگاه تاریخی متروی منهتن، مراسم تحلیف خود را با نسخه‌ای از قرآن کریم برگزار کرد و به این ترتیب رسماً شغل خود را به عنوان شهردار آغاز کرد.

مراسم تحلیف وی توسط لتیتیا جیمز، دادستان کل ایالت نیویورک و متحد سیاسی او در ایستگاه قدیمی سیتی هال، یکی از اولین ایستگاه‌های متروی شهر برگزار شد.

قرار است ممدانی ساعت ۱ بعد از ظهر امروز به وقت محلی بار دیگر در یک مراسم عمومی و رسمی‌تر در ساختمان شهرداری نیویورک، سوگند یاد کند. این مراسم با حضور برنی سندرز سناتور آمریکایی و یکی از الگوهای سیاسی او برگزار خواهد شد.

ممدانی با به دست گرفتن این سمت، یکی از پرمشغله‌ترین سیاستمداران آمریکا شده و به یکی از پرطرفدارترین سیاستمداران این کشور تبدیل می‌شود.

ممدانی علاوه بر اینکه اولین شهردار مسلمان نیویورک است، اولین شهردار با اصالت آسیای جنوبی و اولین شهردار متولد آفریقا نیز محسوب می‌شود. وی با تصدی این سمت در سن ۳۴ سالگی، یکی از جوان‌ترین شهرداران نیویورک طی چندین نسل اخیر نیز محسوب می‌شود.

