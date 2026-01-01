مراسم تحلیف اولین شهردار مسلمان نیویورک با قرآن کریم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، زهران ممدانی شهردار مسلمان و دموکرات شهر نیویورک دیشب در ایستگاه تاریخی متروی منهتن، مراسم تحلیف خود را با نسخهای از قرآن کریم برگزار کرد و به این ترتیب رسماً شغل خود را به عنوان شهردار آغاز کرد.
مراسم تحلیف وی توسط لتیتیا جیمز، دادستان کل ایالت نیویورک و متحد سیاسی او در ایستگاه قدیمی سیتی هال، یکی از اولین ایستگاههای متروی شهر برگزار شد.
قرار است ممدانی ساعت ۱ بعد از ظهر امروز به وقت محلی بار دیگر در یک مراسم عمومی و رسمیتر در ساختمان شهرداری نیویورک، سوگند یاد کند. این مراسم با حضور برنی سندرز سناتور آمریکایی و یکی از الگوهای سیاسی او برگزار خواهد شد.
ممدانی با به دست گرفتن این سمت، یکی از پرمشغلهترین سیاستمداران آمریکا شده و به یکی از پرطرفدارترین سیاستمداران این کشور تبدیل میشود.
ممدانی علاوه بر اینکه اولین شهردار مسلمان نیویورک است، اولین شهردار با اصالت آسیای جنوبی و اولین شهردار متولد آفریقا نیز محسوب میشود. وی با تصدی این سمت در سن ۳۴ سالگی، یکی از جوانترین شهرداران نیویورک طی چندین نسل اخیر نیز محسوب میشود.
