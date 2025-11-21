ترامپ: از دیدار با «ممدانی» لذت بردم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در دیدار با «زهران ممدانی»، شهردار منتخب نیویورک گفت: من با ممدانی در مورد اینکه آیا در صورت سفر به نیویورک، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل را دستگیر خواهد کرد یا خیر، صحبتی نکردم.
رئیسجمهور آمریکا با بیان اینکه برخی از ایدههای ممدانی، شهردار منتخب، با ایدههای او یکسان است، اظهار داشت: ما در مورد موضوع اجرای قانون مهاجرت در نیویورک و تأثیر آن بر شهر بحث کردیم.
ترامپ گفت: دیدار با ممدانی مرا شگفتزده کرد و من از دیدار با او لذت بردم. ممکن است در مورد روشها اختلاف نظر داشته باشیم، اما در مورد هدف توافق داریم.
وی افزود: انتظار دارم به ممدانی، شهردار منتخب، کمک کنم، نه اینکه به او آسیبی برسانم. مسائلی وجود دارد که من و شهردار ممدانی در مورد آنها اختلاف نظر داریم. یا او مرا متقاعد میکند، یا من او را.
رئیسجمهور آمریکا اظهار داشت: ممدانی فرصتی برای انجام کاری بزرگ در نیویورک در اختیار دارد و او به کمک دولت فدرال نیاز دارد و ما به او کمک خواهیم کرد.
ترامپ گفت که ممدانی، شهردار منتخب، مردی بسیار منطقی است و بسیار مشتاق است که نیویورک را دوباره باشکوه ببیند.
رئیسجمهور آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: ما تمام تلاش خود را برای خلع سلاح کامل حماس انجام میدهیم. ما برای ارتقای صلح در خاورمیانه تلاش خواهیم کرد.
ترامپ اظهار داشت: ما فرصتی برای دستیابی به صلح در اوکراین داریم و زلنسکی باید با طرح آمریکا موافقت کند.
رئیسجمهور آمریکا با اشاره به اینکه او با مقامات اوکراینی گفتگو کرده است، تصریح کرد: جنگ در اوکراین هرگز نباید رخ میداد.
ترامپ در ادامه گفت: ما در تلاشیم جان بسیاری از اوکراینیها و روسها را نجات دهیم.
زهران ممدانی، شهردار منتخب نیویورک نیز در این دیدار گفت: من از دیدار با رئیس جمهور ترامپ قدردانی میکنم و مشتاقانه منتظر همکاری با یکدیگر هستم.
وی افزود: ما در مورد اجرای قانون مهاجرت در نیویورک و تأثیر آن بر شهر گفتگو کردیم. من با رئیسجمهور در مورد تمایلمان نه تنها برای پیروی از قوانین شهری، بلکه برای داشتن سیاستهای منسجم در همه سطوح صحبت کردم.
ممدانی در ادامه اظهار داشت: من در مورد نسلکشی اسرائیل با بودجه آمریکا صحبت کردم و با ایده رئیسجمهور برای اختصاص بودجهمان به خدمت به شهروندانمان موافقم.
وی تصریح کرد: من نگرانیهای بسیاری از نیویورکیها و تمایل آنها برای هدایت پول مالیاتدهندگان به سمت منافعشان را به رئیسجمهور اطلاع دادم.
