کدخدایی: شهید سلیمانی حقوق بشر را در میدان عمل معنا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی ستاد ششمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی گفت: سیره عملی شهید سلیمانی در نجات زنان ایزدی و گواهی بر دفاع بی‌قید و شرط ایشان از حقوق بشر واقعی فراتر از مرزهای قومی و مذهبی است.

وی ادامه داد: حاج قاسم مدافع راستین انسانیت بود و همین نگاه فراملی، سرمایه اجتماعی عظیمی را رقم زد که تجلی آن در تشییع میلیونی و وحدت‌آفرین ایشان مشاهده شد.

وی گفت: امروز نیز تقابل یکپارچه جامعه ایرانی با مداخله‌جویی‌های اخیر آمریکا، بازتاب همان روحیه انسجام‌بخشی است که شهید سلیمانی نمایندگی می‌کرد.

کدخدایی افزود: به تعبیر مقام معظم رهبری، ایشان فارغ از دسته‌بندی‌های جناحی، تنها به آرمان‌های انقلاب دلبستگی داشت و همین ویژگی، جایگاه او را به‌عنوان محور وحدت و همبستگی ملی پس از شهادت تثبیت کرده است.

وی ادامه داد: اعتراف فرماندهان ارشد نظامی آمریکا به نبوغ شهید سلیمانی، بیانگر جایگاه بی‌بدیل ایشان به‌عنوان بزرگ‌ترین استراتژیست منطقه و جهان است.

به گفته کدخدایی دشمنان کینه‌توز نیز شهید سلیمانی را تنها نیروی قادر به نجات منطقه از سیطره داعش و تکفیری‌ها می‌دانستند و حاج قاسم علاوه بر مهارت‌های استثنایی در فرماندهی نظامی، در حوزه دیپلماسی و سیاست نیز یک تحلیل‌گر و استراتژیست تمام‌عیار بود.

وی افزود: به تعبیر دقیق مقام معظم رهبری، ایشان هم‌زمان «مرد اخلاص» و «مرد میدان» بود. و حاج قاسم شخصیتی جامع‌الاطراف که تدبیر نظامی را با صدق نیت درآمیخت و هیمنه دشمن را در تمامی عرصه‌ها در هم شکست.

سخنگوی ستاد ششمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی گفت: الگوبرداری از سیره شهید سلیمانی بر سه مؤلفه کلیدی استوار است؛ حضور مستمر در میدان، پرهیز از اختلافات سطحی و جناحی، و تبعیت محض از ولایت فقیه.

وی ادامه داد: حاج قاسم با تکیه بر توانمندی‌های داخلی و باور به ظرفیت جوانان، توانست امنیتی پایدار را نه تنها برای ایران، بلکه برای کل منطقه به ارمغان بیاورد.

کدخدایی گفت: در برهه‌ای که قدرت‌های غربی تمایلی به نابودی تروریسم نداشتند، ایشان با آزادسازی بخش‌های وسیعی از خاک عراق و سوریه، فتنه داعش را ریشه‌کن کرد. این تدبیر هوشمندانه ثابت کرد که امنیت ملی و منطقه‌ای تنها از طریق ایستادگی و خودباوری حاصل می‌شود و ثبات امروز ما مرهون همان نگاه استراتژیک و مجاهدت‌های میدانی است.