۱۲ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۲۴

تسلط نیروهای وابسته به عربستان بر شهر «سیئون» در حضرموت

نیروهای وابسته به عربستان موفق شدند شهر «سیئون» در حضرموت واقع در جنوب یمن را به کنترل خود در آورند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، نیروهای «درع الوطن» (نیروهای سپر میهن) وابسته به فرماندهی نیروهای مشترک سعودی شهر «سیئون» مرکز حضرموت در جنوب یمن را که تحت اشغال نیروهای شورای انتقالی جنوب (مزدوران امارات) بود را به کنترل خود در آورده و مزدوران اماراتی به سمت نوار ساحلی عقب‌نشینی کردند.

به گزارش منابع میدانی، اوضاع امنیتی در شهر تثبیت شده و نیروهای درع‌الوطن (نیروهای سپر میهن) کنترل مراکز حساس را در دست گرفته‌اند.

سیئون به‌عنوان مرکز اداری و نظامی حضرموت، نقش کلیدی در موازنه قدرت در شرق یمن ایفا می‌کند و تحولات آن می‌تواند بر معادلات سیاسی و امنیتی جنوب این کشور تأثیرگذار باشد.

جنوب یمن طی سال‌های اخیر صحنه رقابت شدید عربستان و امارات برای نفوذ سیاسی و نظامی بوده است. امارات از طریق حمایت از نیروهای موسوم به شورای انتقالی جنوب حضور خود را در حضرموت و المهره تقویت کرده است. این رقابت موجب تنش و گاهی رویارویی بین دو طرف شده و روند ثبات و حل سیاسی بحران یمن را پیچیده‌تر کرده است.

