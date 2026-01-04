پیشروی نیروهای وابسته به عربستان در شرق یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، رئیس موسوم به شورای رهبری یمن که وابسته به عربستان است، اعلام کرد: نیروهای «درع‌الوطن» (سپر میهن) موفقیتی استثنایی در بازپس‌گیری مواضع نظامی و امنیتی در استان حضرموت در شرق یمن را به دست آورده‌اند.

وی افزود: تدارکات لازم برای تحویل پایگاه‌ها و نهادهای دولتی در استان المهره به نیروهای درع‌الوطن در حال انجام است.

رئیس شورای رهبری یمن همچنین تأکید کرد: از شورای انتقالی جنوب می‌خواهم به مسیر گفت‌وگو پایبند باشد و از اقدامات یک‌جانبه خود عقب‌نشینی کند.

در همین حال، شورای انتقالی جنوب وابسته به امارات که پیشتر موفقیت‌هایی در استان‌های شرق یمن به دست آورده بود و با حملات عربستان به این مناطق مجبور به عقب نشینی شد، نیز در این باره اعلام کرد: از دعوت عربستان برای حمایت و میزبانی از گفت‌وگوی منطقه جنوب یمن استقبال می‌کنیم.

نیروهای «درع الوطن» (نیروهای سپر میهن) وابسته به عربستان روز جمعه نیز توانستند شهر «سیئون» مرکز حضرموت در جنوب یمن را که در کنترل نیروهای شورای انتقالی جنوب (مزدوران امارات) بود به کنترل خود در آورده و مزدوران اماراتی به سمت نوار ساحلی عقب‌نشینی کردند.

سیئون به‌عنوان مرکز اداری و نظامی حضرموت، نقش کلیدی در موازنه قدرت در شرق یمن ایفا می‌کند و تحولات آن می‌تواند بر معادلات سیاسی و امنیتی جنوب این کشور تأثیرگذار باشد.

جنوب یمن طی سال‌های اخیر صحنه رقابت شدید عربستان و امارات برای نفوذ سیاسی و نظامی بوده است.

امارات از طریق حمایت از نیروهای موسوم به شورای انتقالی جنوب حضور خود را در حضرموت و المهره تقویت کرده است. این رقابت موجب تنش و گاهی رویارویی بین دو طرف شده و روند ثبات و حل سیاسی بحران یمن را پیچیده‌تر کرده است.