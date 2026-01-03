  1. بین الملل
استقبال عربستان از پیشنهاد العلیمی برای برگزاری نشست جامع 

وزارت امور خارجه عربستان اعلام کرد که ریاض از درخواست رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن، برای میزبانی نشستی با حضور همه طرف‌ها به منظور دستیابی به راه‌حل‌های مناسب برای جنوب استقبال کرد.

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، موضع‌گیری ریاض پس از آن صورت گرفت که عیدروس الزبیدی، رئیس شورای انتقالی جنوب (تحت حمایت امارات)، روز جمعه آغاز روندی سیاسی را برای استقلال جنوب یمن اعلام کرد.

همزمان، نیروهای دولت خودخوانده در حضرموت پیشروی کرده و از قصد خود برای تحویل گرفتن تمامی پایگاه‌های نظامی خبر دادند.

در همین روز، درگیری‌هایی میان نیروهای «درع الوطن» (سپر میهن) وابسته به دولت خودخوانده یمن و نیروهای شورای انتقالی جنوب در اردوگاه «الخشعة» در وادی حضرموت رخ داد. همچنین جنگنده‌های ائتلاف حمایت از دولت خودخوانده، مواضع نیروهای انتقالی را در اطراف اردوگاه هدف قرار دادند.

این تحولات پس از آن رخ داد که رشاد العلیمی، رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن، استاندار حضرموت را به فرماندهی کل نیروهای «درع الوطن» (سپر میهن) در این استان منصوب کرد؛ اقدامی که با مخالفت شورای انتقالی جنوب و امتناع این شورا از عقب‌نشینی نیروهایش از حضرموت همراه شد.

