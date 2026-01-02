به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روزنامه رأی الیوم، عبدالله العُلیمی، این پیام را ساعاتی پس از آن منتشر کرد که تلویزیون رسمی یمن اعلام کرد نیروهای شورای انتقالی فرودگاه «الریان» در حضرموت را مورد یورش قرار داده و محتویات آن را غارت کرده‌اند.

العُلیمی گفت: «با آغاز سال جدید، تأکید می‌کنیم که همچنان فرصت بازگشت به صدای عقل و حکمت وجود دارد و همچنان امکان جلوگیری از خونریزی و کاهش تنش‌ها فراهم است؛ و این امر باید با عقب‌نشینی واقعی از حضرموت و المهره آغاز شود.»

او افزود: «من خطاب به برادران و همکاران عزیزم در شورای رهبری ریاستی، کسانی که در ارزیابی وضعیت با آنان اختلاف نظر داریم و همچنین خطاب به برادرانمان در شورای انتقالی جنوب، به‌ویژه آن دسته از کسانی که به سمت تشدید تنش حرکت می‌کنند یا همچنان نیروهای نظامی را اعزام می‌کنند، درخواستی آشکار و برادرانه دارم: اینکه در مواضع و رفتار خود بازنگری کنند، مصلحت عمومی و منافع شهروندان را بر هر چیز مقدم بدارند و از هر اقدامی که موجب فتنه یا سوق دادن اوضاع به سمت پیچیدگی و تنش بیشتر می‌شود، پرهیز کنند.»

العُلیمی هشدار داد که «گشودن جبهه‌ای تازه از درگیری در کشور، بی‌تردید بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و معیشتی تأثیر خواهد گذاشت و رنج‌های مردم خسته و آسیب‌دیده را دوچندان خواهد کرد.»

گروه موسوم به شورای انتقالی جنوب یمن وابسته به امارات اعلام کرد که از استان‌های حضرموت و المهره در جنوب یمن عقب نشینی نمی‌کند و به تازگی تجهیزات نظامی گسترده به حضرموت ارسال کرده است تا حضور و نفوذ خود را در این منطقه تقویت کند.

این گروه در سال‌های گذشته بارها به گسترش نفوذ نظامی خود در استان‌های جنوبی از جمله عدن، شبوه، حضرموت و المهره اقدام کرده و این تحرکات بارها موجب درگیری با نیروهای دولت خودخوانده در عدن شده است.