به گزارش خبرگزاری مهر، «محمود القماطی» نایب رئیس شورای سیاسی حزبالله لبنان در گفتگو با الجزیره اعلام کرد که حزبالله هرگز اجازه ادامه تجاوزات رژیم اسرائیل به خاک لبنان را نمیدهد و در شرایط کنونی از سلاح خود یا توان نظامی کشور کوتاه نخواهد آمد.
وی تصریح کرد که ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی به مرزهای لبنان قابل قبول نیست و قدرت دفاعی لبنان خط قرمز ماست.
نایب رئیس شورای سیاسی حزب الله اظهار داشت: «ما خواستار گفتوگوی لبنانی – لبنانی هستیم تا مشکلات خود را حل کنیم و کشورمان را در برابر اشغال اسرائیل محافظت کنیم.»
وی افزود: ما تا زمانی که تجاوزات اسرائیل ادامه داشته باشد، سلاح خود را تحویل نخواهیم داد.
این مقام حزبالله با اشاره به تلاشهای اسرائیل برای ایجاد یک منطقه حائل در مرز لبنان گفت که این اقدام به نوعی اشغال دوباره خاک لبنان محسوب میشود.
نایب رئیس شورای سیاسی حزبالله به الجزیره مباشر: «ارتش رژیم اسرائیل برنامهریزی میکند تا یک منطقه حایل در مرز لبنان ایجاد کند که به نوعی اشغال دوباره خاک ما محسوب میشود.
وی افزود: اجرای دستورهای خارجی توسط دولت لبنان به معنای کنار گذاشتن جنوب کشور است.
حزبالله طی سالهای گذشته همواره بر حفظ توان دفاعی لبنان و آمادگی برای مقابله با هرگونه حمله اسرائیل تأکید کرده است. تنشهای اخیر در مرزهای جنوب لبنان و اقدامات نظامی محدود اسرائیل، نگرانیها از تشدید درگیریها در این منطقه را افزایش داده است.
