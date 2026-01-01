  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱:۲۰

نخست‌وزیر لبنان: هیچ کس نمی‌خواهد سلاح‌های حزب‌الله را به دریا بریزد

نخست‌وزیر لبنان: هیچ کس نمی‌خواهد سلاح‌های حزب‌الله را به دریا بریزد

نخست‌وزیر لبنان با رد شایعات مربوط به ریختن سلاح‌های حزب‌الله به دریا یا تحویل آنها به رژیم اسرائیل تأکید کرد که دولت برای جلوگیری از تشدید تنش و تضمین خروج نظامیان اسرائیل تلاش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «نواف سلام»، نخست وزیر لبنان، روز پنجشنبه تأکید کرد که سلاح‌های حزب‌الله باید تحت اختیار همه لبنانی‌ها و تابع تصمیم دولت باشد.

وی در گفتگو با ال بی سی، با رد شایعات مربوط به ریختن سلاح‌های حزب‌الله به دریا یا تحویل آنها به اسرائیل تأکید کرد که دولت برای جلوگیری از تشدید تنش و تضمین خروج نظامیان اسرائیل تلاش می‌کند.

نخست‌وزیر لبنان گفت که هیچ خطری برای از سرگیری جنگ داخلی در لبنان پیش‌بینی نمی‌کند.

نواف سلام با بیان اینکه بازسازی لبنان به منابع مالی نیاز دارد، خاطرنشان کرد که پارلمان وام ۲۵۰ میلیون دلاری از بانک جهانی را تصویب کرده است و انتظار می‌رود پرداخت آن از اوایل امسال آغاز شود.

وی بر تعهد دولت به برگزاری انتخابات پارلمانی طبق برنامه و ادامه اصلاحات تأکید کرد.

او آمادگی خود را برای تصدی مجدد پست نخست وزیری در صورت لزوم تأیید کرد، اما افزود که «فردی تشنه قدرت» نیست.

کد خبر 6709961

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • یک مسلمان IR ۰۲:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      4 1
      پاسخ
      نواب سلام بیغیرت وجوزف عون ترسووبیغیرت؛بهتره بجای شرکت مجدد انتخابات درلبنان؛ بدنبال اربابشان آمریکا؛ لبنان را ترک کنند.
      • IR ۱۴:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
        1 0
        حزب الله سرمایه‌ای عظیم برای لبنان و جهان اسلام است و اسراییل غده ای فاسد که میخواهد دامنه فسادش را با حمایت آمریکا در منطقه گسترش دهد.
    • مجتبی US ۰۷:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      3 1
      پاسخ
      لبناتی ها خوب میدانند که خلع سلاح گروه های مقاومت یعنی اشغال کشورشان توسط صهیونیستها.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها