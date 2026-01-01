به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «نواف سلام»، نخست وزیر لبنان، روز پنجشنبه تأکید کرد که سلاحهای حزبالله باید تحت اختیار همه لبنانیها و تابع تصمیم دولت باشد.
وی در گفتگو با ال بی سی، با رد شایعات مربوط به ریختن سلاحهای حزبالله به دریا یا تحویل آنها به اسرائیل تأکید کرد که دولت برای جلوگیری از تشدید تنش و تضمین خروج نظامیان اسرائیل تلاش میکند.
نخستوزیر لبنان گفت که هیچ خطری برای از سرگیری جنگ داخلی در لبنان پیشبینی نمیکند.
نواف سلام با بیان اینکه بازسازی لبنان به منابع مالی نیاز دارد، خاطرنشان کرد که پارلمان وام ۲۵۰ میلیون دلاری از بانک جهانی را تصویب کرده است و انتظار میرود پرداخت آن از اوایل امسال آغاز شود.
وی بر تعهد دولت به برگزاری انتخابات پارلمانی طبق برنامه و ادامه اصلاحات تأکید کرد.
او آمادگی خود را برای تصدی مجدد پست نخست وزیری در صورت لزوم تأیید کرد، اما افزود که «فردی تشنه قدرت» نیست.
