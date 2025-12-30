حملات توپخانه رژیم صهیونیستی به لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رژیم صهیونیستی در راستای تداوم سیاست تجاوز و نقض آتش‌بس لبنان، عصر امروز حملات توپخانه ای به جنوب لبنان انجام داد.

منابع لبنانی از حمله توپخانه رژیم صهیونیستی به حومه شهرک راشیا الفخار در جنوب لبنان خبر دادند.

همچنین توپخانه رژیم صهیونیستی حومه شهرک عیتا الشعب را گلوله باران کرد.

همچنین خبرنگار المیادین از حمله توپخانه رژیم صهیونیستی به حومه شهرک رمیش خبر داد و اعلام کرد که ارتش این رژیم چهار گلوله توپ به این منطقه شلیک کرده است.

منطقه حدفاصل میان شهرک‌های رمیش و عیتا الشعب نیز از سوی توپخانه رژیم صهیونیستی گلوله باران شده است.

این حملات در چارچوب سلسله نقض‌های مکرر رژیم صهیونیستی علیه توافق آتش‌بسی صورت می‌گیرد که سال گذشته میان لبنان و رژیم صهیونیستی برقرار شده بود. بالغ بر یک سال از توافقی که قرار بود جنگ رژیم صهیونیستی علیه لبنان را متوقف کند، می‌گذرد؛ اما واقعیت میدانی چیزی جز ادامه حملات این رژیم با هزاران نقض توافق، نبوده است.

رژیم صهیونیستی با وجود ادامه تجاوزات روزانه خود به مناطق جنوب لبنان، با همراهی آمریکا با تحت فشار قرار دادن بیروت، درصدد پیش بردن طرح خلع سلاح حزب الله لبنان است.