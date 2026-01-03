به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، استفان دوجاریک، سخنگوی گوترش، در بیانیهای اعلام کرد که این تصمیم در ادامه محدودیتهای پیشین اتخاذ شده و همین امر موجب تأخیر در ورود کمکهای غذایی و دارویی ضروری به غزه شده است.
او ضمن هشدار درباره اینکه این اقدام تازه بحران انسانی فلسطینیان را تشدید خواهد کرد، افزود: «این سازمانهای بینالمللی برای فعالیتهای حیاتی بشردوستانه ضروریاند و تعلیق آنها میتواند پیشرفت شکننده حاصلشده در جریان آتشبس غزه را از بین ببرد.»
در همین حال، ۵۳ سازمان غیردولتی بینالمللی از جمله عفو بینالملل، پزشکان بدون مرز و اکسفام، درخصوص پیامدهای انسانی جدی این تصمیم هشدار دادند.
آنها تأکید کردند که لغو مجوزها، فعالیتهای امدادی را به شدت مختل کرده و در شرایطی که غیرنظامیان همچنان با نیازهای فوری روبهرو هستند، تهدیدی جدی برای ادامه فعالیتهای بشردوستانه محسوب میشود.
بر اساس بیانیه مشترک این نهادها، ۳۷ سازمان بینالمللی در ۳۰ دسامبر گذشته اخطاریهای رسمی دریافت کردند که ثبت آنها در پایان همان ماه منقضی شده و طبق مقررات، تنها ۶۰ روز فرصت دارند تا فعالیتهای خود را در غزه و کرانه باختری، از جمله قدس شرقی، متوقف کنند.
این هشدارها پس از آن مطرح شد که کابینه رژیم اسرائیل روند لغو مجوز فعالیت برخی سازمانهای بینالمللی در غزه و کرانه باختری را آغاز کرده و دلیل آن را «عدم تکمیل الزامات قانونی ثبت» عنوان کرده است.
روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارونوت نیز گزارش داد که این روند با هدایت یک تیم مشترک در کابینه رژیم آغاز شده است.
نظر شما