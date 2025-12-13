انتقاد سازمان ملل از تداوم حملات اسرائیل علیه نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل هشدار داد که اوضاع انسانی در نوار غزه فاجعه بار بوده و ۸۰ درصد از ساختمان‌های مسکونی و غیر مسکونی در این باریکه ویران شده یا به شدت آسیب دیده‌اند.

وی اضافه کرد که حملات پی در پی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه همچنان باعث شهادت تعداد زیادی از غیرنظامیان در این منطقه و وارد آوردن خسارت‌های سنگین به زیرساخت‌های آن می‌شود.

گوترش نسبت به اوضاع امنیتی شکننده و اقدامات خشونت باری که توافق آتش بس را تهدید می‌کند ابراز نگرانی کرد. وی همچنین گفت که ورود مواد غذایی به نوار غزه باعث بهبود اوضاع معیشتی ساکنان این باریکه نشده است.

گوترش تصریح کرد که باید دادخواهی کامل در قبال هر جنایت وحشتناک یا نقض گسترده قوانین بین المللی تضمین شود.

وی با اشاره به گسترش شهرک‌سازی‌های غیر قانونی در کرانه باختری و حملات خشونت بار صهیونیست‌ها علیه ساکنان این منطقه خواهان توقف این روند شد.