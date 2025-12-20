  1. بین الملل
گوترش: حملات اسرائیلی‌ها علیه کرانه باختری محکوم است

دبیرکل سازمان ملل با محکوم کردن حملات خشونت بار شهرک نشینان صهیونیست علیه کرانه باختری خواهان بهبود اوضاع ساکنان نوار غزه نیز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که افزایش حملات شهرک نشینان صهیونیست علیه ساکنان کرانه باختری، اشغال اراضی آنها و تخریب خانه‌هایشان محکوم است.

وی اضافه کرد که باید از قوانین بین المللی در خصوص حمایت از حقوق بشر در سراسر فلسطین اشغالی به ویژه قدس شرقی محافظت کرد.

گوترش در خصوص نوار غزه نیز گفت که رژیم صهیونیستی ملزم به تسهیل روند ورود کمک‌های بشردوستانه به این باریکه است. وی همچنین به نقش مهمی که نیروهای وابسته به سازمان ملل در غزه و دیگر مناطق منطقه ایفا می‌کنند اشاره کرد.

دبیرکل سازمان ملل خواهان پایان یافتن دردها و رنج‌های طولانی مدتی شد که بر فلسطینی‌ها تحمیل شده و تصریح کرد که آنها به امید نیاز دارند و باید به سمت اجرای راهکار ۲ دولتی حرکت کرد.

