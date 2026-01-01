  1. بین الملل
دبیرکل سازمان ملل خواستار لغو فوری قانون توقف فعالیت آنروا شد

دبیرکل سازمان ملل از رژیم صهیونیستی خواست که فورا قانون توقف فعالیت آنروا را لغو کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، «استفان دوجاریک» سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد: آنتونیو گوترش قانون توقف فعالیت‌های آژانس امداد و کاریابی آوارگان فلسطینی (آنروا) را محکوم می‌کند.

وی افزود: گوترش خواستار لغو فوری قانون توقف فعالیت‌های آنروا است.

در همین راستا، جنبش حماس نیز اعلام کرد: رویکرد دشمن صهیونیستی برای لغو مجوز فعالیت ده‌ها نهاد امدادرسان بین‌المللی در کرانه باختری و نوار غزه، تشدیدی خطرناک است.

حماس افزود: لغو مجوز فعالیت نهادهای امدادرسان بین‌المللی همچنین بیانگر بی‌اعتنایی آشکار به جامعه جهانی و نظام کار انسانی و سیاسی‌سازی عامدانه فعالیت‌های امدادی از سوی دشمن صهیونیست است.

