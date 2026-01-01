دبیرکل سازمان ملل خواستار لغو فوری قانون توقف فعالیت آنروا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، «استفان دوجاریک» سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد: آنتونیو گوترش قانون توقف فعالیتهای آژانس امداد و کاریابی آوارگان فلسطینی (آنروا) را محکوم میکند.
وی افزود: گوترش خواستار لغو فوری قانون توقف فعالیتهای آنروا است.
در همین راستا، جنبش حماس نیز اعلام کرد: رویکرد دشمن صهیونیستی برای لغو مجوز فعالیت دهها نهاد امدادرسان بینالمللی در کرانه باختری و نوار غزه، تشدیدی خطرناک است.
حماس افزود: لغو مجوز فعالیت نهادهای امدادرسان بینالمللی همچنین بیانگر بیاعتنایی آشکار به جامعه جهانی و نظام کار انسانی و سیاسیسازی عامدانه فعالیتهای امدادی از سوی دشمن صهیونیست است.
