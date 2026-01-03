حجت الاسلام والمسلمین محمد خانجانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پدر، محور مهر، استحکام و هدایت در کانون خانواده است. جایگاه پدری، تنها یک نقش اجتماعی یا بیولوژیک نیست؛ بلکه یک «مسئولیت الهی و تربیتی» سنگین است که سعادت دنیا و آخرت اعضای خانواده، به درستی ایفای این نقش گره خورده است.
حضرت علی (ع)؛ تجسم عینی پدری آگاه، عادل و مهربان
وی با اشاره به شخصیت بینظیر حضرت علی (ع) افزود: امیرالمؤمنین (ع) برای ما تنها یک اسوه در میدان جنگ یا عدالت قضائی نیستند. ایشان در حریم خصوصی و در جایگاه «پدر» و «همسر» نیز کاملترین الگو هستند. نگاهی به تاریخ زندگی ایشان نشان میدهد که چگونه با وجود مشغولیتهای بسیار در اداره حکومت اسلامی، هیچگاه از توجه به تربیت فرزندان و ایجاد فضای سرشار از محبت و ادب در خانه غافل نبودند. تربیت فرزندانی مانند امام حسن مجتبی (ع)، امام حسین (ع)، حضرت زینب (س) و حضرت عباس (ع)، که هر کدام قلههای انسانیت و مقاومت هستند، خود گواه روشنی بر موفقیت ایشان در این نقش است.
نهجالبلاغه، کتاب راهنمای مدیریت خانواده و جامعه
رئیس اداره تبلیغات اسلامی پارسیان، کتاب شریف نهجالبلاغه را گنجینهای ارزشمند برای پدران و خانوادهها دانست و گفت: بسیاری از سخنان امام علی (ع) در نهجالبلاغه، مستقیم یا غیرمستقیم، آموزههایی ناب برای مدیریت عاطفی و تربیتی خانواده است. توصیههای ایشان درباره «حقوق متقابل والدین و فرزندان»، «اهمیت مشورت در خانواده»، «نرمخویی همراه با استواری در تربیت» و «تقدم اخلاق بر زور» در مناسبات خانوادگی، میتواند چراغ راه خانوادههای امروزی باشد.
هشدار درباره چالشهای عصر حاضر و دعوت به بازگشت به الگوهای اصیل
خانجانی در بخش دیگری از سخنان خود به چالشهای نهاد خانواده در جهان امروز اشاره کرد و هشدار داد: متأسفانه در عصر حاضر، برخی تهاجمات فرهنگی و القائات غلط، قصد دارند تا نقش اصیل و بیبدیل پدر را کمرنگ یا تحریف کنند. در چنین شرایطی، بازگشت آگاهانه به سیره و سخنان امیرالمؤمنین (ع) نه یک انتخاب، که یک ضرورت است تا خانوادهها را از آسیبهای فردگرایی افراطی و فروپاشی ارزشها مصون بدارد.
وی خطاب به پدران گفت: شما پدران عزیز، با الهام از اسوهای مانند مولای متقیان، میتوانید خانه را به مدرسهای برای تربیت ایمان، غیرت، مسئولیتپذیری و عاطفه تبدیل کنید. خانوادهای که بر پایه این ارزشها بنا شود، نه تنها سعادتمند است، بلکه سنگری مستحکم در برابر ناهنجاریهای اجتماعی خواهد بود.
