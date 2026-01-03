  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۵۳

خانجانی : امیرالمؤمنین(ع) الگوی پدری موفق و مدیر خانواده‌ای نمونه است

خانجانی : امیرالمؤمنین(ع) الگوی پدری موفق و مدیر خانواده‌ای نمونه است

پارسیان- رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان پارسیان بر لزوم الگوگیری از حضرت علی علیه السلام تاکید کرد و گفت: امیرالمؤمنین(ع) الگوی پدری موفق و مدیر خانواده‌ای نمونه است.

حجت الاسلام والمسلمین محمد خانجانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پدر، محور مهر، استحکام و هدایت در کانون خانواده است. جایگاه پدری، تنها یک نقش اجتماعی یا بیولوژیک نیست؛ بلکه یک «مسئولیت الهی و تربیتی» سنگین است که سعادت دنیا و آخرت اعضای خانواده، به درستی ایفای این نقش گره خورده است.

حضرت علی (ع)؛ تجسم عینی پدری آگاه، عادل و مهربان

وی با اشاره به شخصیت بی‌نظیر حضرت علی (ع) افزود: امیرالمؤمنین (ع) برای ما تنها یک اسوه در میدان جنگ یا عدالت قضائی نیستند. ایشان در حریم خصوصی و در جایگاه «پدر» و «همسر» نیز کامل‌ترین الگو هستند. نگاهی به تاریخ زندگی ایشان نشان می‌دهد که چگونه با وجود مشغولیت‌های بسیار در اداره حکومت اسلامی، هیچ‌گاه از توجه به تربیت فرزندان و ایجاد فضای سرشار از محبت و ادب در خانه غافل نبودند. تربیت فرزندانی مانند امام حسن مجتبی (ع)، امام حسین (ع)، حضرت زینب (س) و حضرت عباس (ع)، که هر کدام قله‌های انسانیت و مقاومت هستند، خود گواه روشنی بر موفقیت ایشان در این نقش است.

نهج‌البلاغه، کتاب راهنمای مدیریت خانواده و جامعه

رئیس اداره تبلیغات اسلامی پارسیان، کتاب شریف نهج‌البلاغه را گنجینه‌ای ارزشمند برای پدران و خانواده‌ها دانست و گفت: بسیاری از سخنان امام علی (ع) در نهج‌البلاغه، مستقیم یا غیرمستقیم، آموزه‌هایی ناب برای مدیریت عاطفی و تربیتی خانواده است. توصیه‌های ایشان درباره «حقوق متقابل والدین و فرزندان»، «اهمیت مشورت در خانواده»، «نرم‌خویی همراه با استواری در تربیت» و «تقدم اخلاق بر زور» در مناسبات خانوادگی، می‌تواند چراغ راه خانواده‌های امروزی باشد.

هشدار درباره چالش‌های عصر حاضر و دعوت به بازگشت به الگوهای اصیل

خانجانی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های نهاد خانواده در جهان امروز اشاره کرد و هشدار داد: متأسفانه در عصر حاضر، برخی تهاجمات فرهنگی و القائات غلط، قصد دارند تا نقش اصیل و بی‌بدیل پدر را کمرنگ یا تحریف کنند. در چنین شرایطی، بازگشت آگاهانه به سیره و سخنان امیرالمؤمنین (ع) نه یک انتخاب، که یک ضرورت است تا خانواده‌ها را از آسیب‌های فردگرایی افراطی و فروپاشی ارزش‌ها مصون بدارد.

وی خطاب به پدران گفت: شما پدران عزیز، با الهام از اسوه‌ای مانند مولای متقیان، می‌توانید خانه را به مدرسه‌ای برای تربیت ایمان، غیرت، مسئولیت‌پذیری و عاطفه تبدیل کنید. خانواده‌ای که بر پایه این ارزش‌ها بنا شود، نه تنها سعادتمند است، بلکه سنگری مستحکم در برابر ناهنجاری‌های اجتماعی خواهد بود.

کد خبر 6710972

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها