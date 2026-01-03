ولادت امیر عدالت؛ روزی که پدر معنا گرفت

خبرگزاری مهر، گروه استانها: ولادت حضرت علی (ع)، امام اول شیعیان و نمونه کامل انسانیت و عدالت، نقطه عطفی در تاریخ بشریت و روزی است که عدالت، شجاعت و مهربانی با تولد مردی والا در جهان تجسم یافت، ایشان نه تنها به عنوان پشتیبان پیامبر و پیشوای امت شناخته میشوند، بلکه الگویی بیبدیل برای اخلاق، صداقت و مسئولیتپذیری در زندگی فردی و اجتماعی هستند.
همزمان، روز پدر یادآور نقش بیبدیل مردان در خانواده است، مردانی که با تلاش، صبر و مهربانی، آرامش و امنیت را برای خانوادههای خود به ارمغان میآورند.
بزرگداشت این روز، یادآور مسئولیت ما در حفظ ارزشهای انسانی، اخلاقی و معنوی است و به ما یادآوری میکند که محبت، عدالت و شجاعت، ستونهای محکم زندگی فردی و اجتماعی هستند که هر پدر میتواند از آنها الگو بگیرد.
سیره حضرت علی (ع) تبلور عدالت و ایمان است
دکترای علوم قرآن و حدیث و استاد حوزه و دانشگاه، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هر آنچه امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع) و اهلبیت عصمت و طهارت انجام دادهاند، منطبق با آیات قرآن کریم است و در حقیقت، ایشان تفسیر عملی قرآن به شمار میروند، سیره و رفتار اهلبیت (ع) جلوه عینی آموزههای الهی در متن زندگی فردی و اجتماعی انسان است.
حجتالاسلام پژمان قنبربیگی با اشاره به آیه ۲۹ سوره فتح افزود: قرآن کریم مؤمنان و یاران پیامبر اکرم (ص) را اینگونه توصیف میکند: «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ»،این آیه بهروشنی بیان میکند که مؤمنان حقیقی در برابر دشمنان دین قاطع و استوارند، اما در میان خود با رأفت و مهربانی رفتار میکنند و این ویژگی بهصورت کامل در شخصیت امیرالمؤمنین علی (ع) متجلی بود.
وی افزود: ایشان در میدان جهاد و دفاع از اسلام، اسوه شجاعت و صلابت بودند، اما در برخورد با مردم، نهایت عطوفت و مهربانی را به نمایش میگذاشتند.
این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: امیرالمؤمنین (ع) به یتیمان، فقرا و نیازمندان رسیدگی میکردند و با تمام وجود، الطاف و محبت خود را نثار آنان میکردند، ایشان در زندگی خانوادگی نیز پدری تمامعیار و نمونه انسان کامل بودند؛ انسانی که در جای لازم قاطعیت دارد و در موضع خود، مظهر رأفت و گذشت است.
حجتالاسلام قنبربیگی با اشاره به آیه ۵۵ سوره مائده تصریح کرد: خداوند متعال در این آیه میفرماید: «إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَهُمْ رَاکِعُونَ» و این آیه بهروشنی بیانگر آن است که امیرالمؤمنین (ع) حتی در حال رکوع نماز نیز از توجه به نیازمندان غافل نبودند، این پیوند عمیق عبادت با مسئولیت اجتماعی، الگویی ماندگار برای همه دورانها است.
وی افزود: در روزگار معاصر نیز جلوههایی از این سیره علوی را در رفتار شهید سردار حاج قاسم سلیمانی مشاهده کردیم، شخصیتی که در عین اقتدار در میدان نبرد و درهم شکستن هیمنه داعش، در برخورد با مردم، خانواده شهدا و حتی در لحظات عبادت، با نهایت رأفت و مهربانی رفتار میکرد.
این پژوهشگر علوم قرآنی با تأکید بر سادهزیستی امیرالمؤمنین (ع) گفت: حضرت علی (ع) در طول زندگی و دوران حکومت خود، همواره سادهزیستترین فرد جامعه بودند و دیگران را نیز به تقوا و توجه به حال محرومان فرا میخواندند، سادهزیستی ایشان بینظیر بود و سیره حکومتی آن حضرت، سراسر درس و الگو برای مسئولان و کارگزاران جامعه اسلامی است.
حجتالاسلام قنبربیگی با اشاره به جایگاه نهجالبلاغه بیان کرد: تمام بخشهای نهجالبلاغه مملو از نکات معنوی، اخلاقی و دستورالعملهای زندگیساز است و کلمات قصار امیرالمؤمنین (ع) همچون فرمولهایی دقیق و راهگشا برای انسان امروز عمل میکند.
این استاد دانشگاه گفت: حضرت علی (ع) عدالت مجسم و تبلور کامل عدالت الهی بودند و تأکید ایشان بر پرهیز از ظلم، در جایجای نهجالبلاغه بهوضوح دیده میشود.
وی به ولادت معجزهآسای امیرالمؤمنین (ع) اشاره کرد و گفت: حضرت علی (ع) تنها مولودی هستند که در خانه کعبه چشم به جهان گشودند و شکاف دیوار کعبه بهعنوان شاهدی روشن بر این واقعه عظیم، تا قیامت باقی خواهد ماند.
استاد حوزه و دانشگاه افزود: اسلام با سرمایه حضرت خدیجه (س) و شمشیر امیرالمؤمنین (ع) قوام یافت و ایشان تا آخرین لحظه عمر مبارک خود، با صلابت و اقتدار در مسیر تبیین اسلام و قرآن گام برداشتند.
این استاد حوزه و دانشگاه با استناد به آیه ۱۵ سوره حجرات افزود: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ یَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ» که امیرالمؤمنین علی (ع) مصداق کامل این آیه بودند، شخصیتی که هرگز ذرهای تردید در مسیر اسلام به خود راه ندادند و از هیچ تلاشی در راه خدا فروگذار نکردند.
حجتالاسلام قنبربیگی تأکید کرد: امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع) مجموعهای از فضائل منحصربهفرد هستند و در تمامی فضائل انسانی، سرآمد و الگو به شمار میروند.
وی گفت: ایشان اسوه عرفان، علم، شجاعت، رأفت، عدالت و صداقت در جهان اسلاماند و سیره نورانی آن حضرت، چراغ راه همه نسلها خواهد بود.
خلافت حضرت علی (ع)، الگوی تمام مسئولین نظام اسلامی است
مدیر حوزه علمیه نراق، در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت ولادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) و روز پدر، با تبریک این مناسبت بزرگ، اظهار کرد: ولادت یگانه مرد عالم انسانیت، مولود کعبه حضرت علی علیهالسلام، افتخاری بزرگ برای جهان اسلام و بهویژه شیعیان است و امیدواریم همه ما بتوانیم در مسیر و راهی که این پدر معنوی امت اسلامی پیش روی بشر قرار داد، گام برداریم.
حجتالاسلام محمد فروغی افزود: پیامبر اکرم (ص) و حضرت علی (ع) پدران امت اسلام هستند که از همین رو، شیعیان باید به داشتن چنین پدر معنوی بزرگی افتخار کنند، شخصیتی که در طول تاریخ همواره الگوی انسانسازی بوده و حتی اندیشمندان غیرمسلمان نیز در برابر عظمت او سر تعظیم فرود آوردهاند.
مدیر حوزه علمیه نراق با اشاره به سخنان اندیشمندان مسیحی درباره شخصیت امام علی (ع) تصریح کرد: اینکه متفکری مسیحی همچون جرج جرداق نویسنده کتاب «صدای عدالت انسانی» آرزو میکند کاش تاریخ بار دیگر انسانی چون علی (ع) به خود میدید، نشاندهنده عظمت جهانی این شخصیت الهی است و این مسئله مسئولیت شیعیان را در الگوگیری عملی از سیره آن حضرت دوچندان میکند.
حجتالاسلام فروغی گفت: حضرت علی (ع) در میدان جهاد و شجاعت، در عرصه زهد و تقوا، در زندگی خانوادگی، در رفتار اجتماعی و حتی در انجام امور شخصی در خانه، نمونه و الگوی کامل انسان مؤمن و مسئولیتپذیر است و دوست و دشمن در طول تاریخ به بزرگی شخصیت ایشان اذعان کردهاند.
وی با اشاره به نامگذاری روز ولادت حضرت علی (ع) به عنوان روز پدر بیان کرد: در نگاه اسلام، خانواده اساس و ریشه جامعه است و اگر خانواده بر مبنای معیارهای الهی شکل بگیرد، جامعهای سالم و الهی خواهیم داشت، پدر و مادر دو رکن اصلی خانواده هستند و اگر هر یک از این ارکان دچار تزلزل شوند، جامعه نیز به سمت انحراف و آسیب پیش میرود.
مدیر حوزه علمیه نراق با مقایسه وضعیت خانواده در جوامع غربی و اسلامی اظهار کرد: آنچه اکنون در غرب شاهد آن هستیم، نتیجه فروپاشی نهاد خانواده است، وقتی اصالت خانواده از بین برود، جامعه دچار بحرانهای اخلاقی و هویتی میشود، در حالی که قرآن کریم با تأکید بر مسئولیت پدر و مادر، آنان را به حفظ خود و خانواده از انحراف و آتش گناه فرا میخواند.
وی افزود: پدر به عنوان ستون خیمه خانواده، مسئولیت سنگینی در تأمین معیشت، امنیت و آرامش خانواده بر عهده دارد و مادر نیز نقش محوری در تربیت فرزندان ایفا میکند که اگر هر یک از این دو، به وظیفه الهی خود عمل نکنند، خانواده به سعادت واقعی نخواهد رسید.
وی با اشاره به عدالت علوی گفت: عدالت امیرالمؤمنین (ع) زبانزد دوست و دشمن است و بسیاری از دشمنیها با آن حضرت، ریشه در همین عدالت است، حساسیت ایشان نسبت به بیتالمال، حتی در برابر نزدیکترین افراد، الگویی روشن برای همه مسئولان و کارگزاران نظام اسلامی است.
مدیر حوزه علمیه نراق تصریح کرد: اگر مسئولان امروز خود را پیرو امیرالمؤمنین (ع) میدانند، باید همان حساسیت و تقوا را نسبت به بیتالمال داشته باشند و بدانند هرگونه تعدی به حقوق عمومی، عواقب سنگینی در دنیا و آخرت خواهد داشت و همواره از سیره زندگی امام علی (ع) الگو بگیرند.
روز پدر سرمایهای فرهنگی برای احیای ایمان و اخلاق در جامعه است
کارشناس و پژوهشگر مذهبی در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت ولادت حضرت علی (ع) اظهار کرد: روز پدر، تجلیل از مردانی است که ستون خانواده، مایه آرامش و تکیهگاه مهر و محبت هستند، در فرهنگ اسلامی، این روز یادآور ولادت حضرت علی بن ابیطالب (ع) بزرگمردی است که نهتنها پدر خانواده پیامبر، بلکه پدر معنوی امت اسلام نیز شناخته میشود.
حجتالاسلام سید محمدحسین فتحی، افزود: امیرالمؤمنین (ع) در جایگاه پدر، الگویی از محبت، تربیت و مسئولیتپذیری است که رفتار ایشان با فرزندان، سرشار از مهر و در عین حال همراه با تربیت الهی بود و گامی در مسیر رشد عقل و ایمان انسان به شمار میرود به طوری که سخنان ایشان با امام حسن (ع) و امام حسین (ع)، درسهایی جاودانه از عشق پدرانه و هدایت حکیمانه است.
حجتالاسلام فتحی ادامه داد: در مقام مسئول جامعه، حضرت علی (ع) تصویر درخشانی از عدالت، سادهزیستی و خدمت خالصانه به مردم ارائه کرد به طوری که آن حضرت حتی در دوران حکومت، بیتکلفترین زندگی را داشت و همواره دغدغه رعایت حق مردم و حفظ کرامت انسان را دنبال میکرد و از نگاه ایشان، قدرت وسیلهای برای اجرای عدالت و اقامهی حق نه امتیازی برای برتریطلبی بود.
این کارشناس مذهبی با اشاره به ابعاد جهادی و مبارزاتی حضرت علی (ع) گفت: حضرت علی (ع) پهلوانی بود که شجاعت و ایمان را در هم آمیخت و شمشیر او تنها در راه الهی بود و هر ضربت او تداوم عدالت و حقیقت بود و در عین حال، قلبی سرشار از رحمت و انساندوستی حتی نسبت به دشمنان جاهل داشتند.
حجتالاسلام فتحی بر لزوم معرفی سیره حضرت علی (ع) به نسل جوان تأکید کرد و گفت: در این روزگار که فضای مجازی بخش مهمی از زندگی جوانان شده، ضروری است سیرهی امیرالمؤمنین (ع) به شکلی جذاب، کاربردی و اثرگذار معرفی شود زیرا نسل جوان تشنه الگوهای واقعی از انسانیت، شجاعت و عقلانیت است و هیچ الگویی روشنتر از مولا علی (ع) نمیتواند نیاز فکری و معنوی آنان را برآورده سازد.
وی افزود: میتوان با تولید محتوای خلاق در قالب ویدئو، پادکست، پستهای تصویری و داستانهای کوتاه، جنبههای مختلف زندگی ایشان را بازشناساند، حضرت علی (ع) بهترین الگو به عنوان پدر خانواده و مربی نسل مؤمن، مدیری عدالتمحور و مردمدار، جهادگر شجاع و عاشق حق، و مرد اندیشه و منطق در گفتوگو با مخالفان هستند که معرفی چنین جلوههایی نهتنها پاسداشت مقام ایشان است، بلکه سرمایهای فرهنگی برای احیای ایمان و اخلاق در جامعه جوان به شمار میآید.
