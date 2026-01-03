به گزارش خبرگزاری مهر، ساعت ۱۱:۲۸ امروز جمعه ۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۴، پرسنل بیمارستان آریا با سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی تماس گرفته و وقوع آتش‌سوزی در اتاقک UPS این مرکز درمانی را گزارش کردند.

وی افزود: بلافاصله ۶ خودروی عملیاتی به همراه آتش‌نشانان به محل حادثه در محوطه بیمارستان اعزام شدند. نیروهای آتش‌نشانی با توجه به وجود شعله‌های آتش، در کوتاه‌ترین زمان ممکن عملیات مهار و پیشگیری از گسترش حریق را آغاز کردند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت، با اشاره به جزئیات این حادثه اظهار کرد: آتش‌نشانان ضمن مهار کامل حریق، نسبت به تخلیه دودگرفتگی در بخش‌های اداری و ایمن‌سازی محل اقدام کردند که خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه مصدومیت جانی به همراه نداشت.

وی افزود: در این حادثه شاهد اقدامات اولیه و پیشگیرانه مؤثر توسط پرسنل آموزش‌دیده بیمارستان با استفاده از خاموش‌کننده‌های دستی بودیم که نقش مهمی در کنترل آتش در لحظات ابتدایی و جلوگیری از گسترش آن ایفا کرد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی رشت با تأکید بر اهمیت آموزش‌های ایمنی خاطرنشان کرد: آمادگی و آموزش کارکنان مراکز حساس مانند بیمارستان‌ها، تأثیر بسزایی در کاهش خسارات و مدیریت حوادث دارد.