دریافت 20 MB کد خبر 6711197 https://mehrnews.com/x3b4bd ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۳۵ کد خبر 6711197 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۳۵ وضعیت پایگاه هوایی لاکارلوتا کاراکاس پس از بمباران ارتش آمریکا طی حملات شدید هوایی ارتش آمریکا به کاراکاس پایگاه هوایی ارتش ونزوئلا نیز هدف بمباران قرار گرفته است. کپی شد مطالب مرتبط واکنش حزب الله لبنان به حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا دادستان کل ونزوئلا: دولت آمریکا مسئول امنیت «مادورو» و همسرش است خشم مردم ونزوئلا از ربوده شدن رئیسجمهور کشورشان توسط آمریکا روبیو: پس از بازداشت مادورو، اقدام دیگری علیه ونزوئلا در پیش نیست برچسبها کاراکاس حمله آمریکا به ونزوئلا حمله نظامی ایالات متحده امریکا ارتش آمریکا
