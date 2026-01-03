دریافت 20 MB
کد خبر 6711197
  1. فیلم
  2. بین الملل
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۳۵

وضعیت پایگاه هوایی لاکارلوتا کاراکاس پس از بمباران ارتش آمریکا

وضعیت پایگاه هوایی لاکارلوتا کاراکاس پس از بمباران ارتش آمریکا

طی حملات شدید هوایی ارتش آمریکا به کاراکاس پایگاه هوایی ارتش ونزوئلا نیز هدف بمباران قرار گرفته است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی IR ۰۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      سلام .این s300 سامانه نیست؟ بدرد نمیخورن .
    • IR ۰۷:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      الله اکبر

    فیلم‌های پربازدید