واکنش حزب الله لبنان به حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزب‌الله لبنان به حمله آمریکا به ونزوئلا واکنش نشان داد و آنرا به شدت محکوم کرد و این حمله را نقض آشکار حاکمیت ملی، حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد دانست.

حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌ای، حمله تروریستی و قلدرمآبانه آمریکا به ونزوئلا را به شدت محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: حمله به کاراکاس، تأسیسات حیاتی، غیرنظامی و مجتمع ‌های مسکونی، و همچنین ربودن نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا و همسرش، نقض فاحش و بی‌ سابقه حاکمیت ملی یک کشور مستقل، حقوق بین‌الملل و منشورها و معاهده ‌های ملل متحد است؛ این اقدام بر اساس بهانه‌ های واهی و دروغین صورت گرفته است. این تجاوز، تأکیدی مجدد بر رویکرد سلطه ‌گری، استکبار و دزدی دریایی است که دولت آمریکا بدون هیچگونه اقدام بازدارنده ‌ای دنبال می‌ کند.

حزب الله بیان کرد: این اقدام نشان‌دهنده بی‌توجهی آشکار به ثبات و امنیت بین‌المللی، تثبیت و دامن زدن به قانون جنگل، نابودی باقیمانده ساختار نظام بین‌الملل و خالی کردن آن از هر محتوایی است که بتواند ضمانت یا امنیتی را برای ملت‌ها و کشورهای جهان فراهم کند.

در بیانیه آمده است: ایالات متحده آمریکا، که همچنان در توهم سلطه و سیطره به سر می‌ برد، به ویژه با رئیس‌ جمهور فعلی خود، سیاست‌ های خصمانه و متجاوزانه را در پیش گرفته که بر اساس تسلیم کردن کشورهای آزاد و غارت ثروت و منابع آنها استوار است. آمریکا با راهبری پروژه‌ های جنگی که هدف آنها تغییر نقشه کشورهای جهان است، در حالی که به دروغ ادعا می‌ کند که صلح را در جهان گسترش می ‌دهد و از دموکراسی و حق ملت‌ ها در تعیین سرنوشت خود حمایت می ‌کند، اما به سرعت چهره جنایتکار واقعی خود را آشکار می ‌سازد.

حزب‌الله لبنان بیان کرد: آمریکا از افغانستان تا عراق، یمن، ایران و ایجاد تروریسم و حمایت از رژیم صهیونیستی که رفتار جنایتکارانه، متجاوزانه و استعمارگرایانه یکسانی با آن دارد، چهره جنایتکارانه خود را آشکار ساخته در حالی که جامعه بین‌المللی به جای اینکه قیام کند و زنگ خطر را به صدا درآورد تا این تجاوزات و اقدامات قلدرمآبانه آمریکا را رد و مهار کند در سکوتی شرم‌آور فرو رفته است. تجاوز امروز آمریکا به ونزوئلا تهدیدی مستقیم علیه هر کشور مستقل و دارای حاکمیت است که سلطه و تسلیم را رد می‌کند.

حزب‌الله لبنان در بیانیه خود بر همبستگی کامل خود با ونزوئلا، مردم، ریاست جمهوری و دولت آن، در برابر این تهاجم و استکبار آمریکا که در قبال عزم و اراده مردم آزاد ونزوئلا شکست خواهد خورد، تأکید کرد.

در این بیانیه آمده است: مردم ونزوئلا هرگونه سلطه و استعمار را در سرزمین خود رد کرده‌ و همواره از مسائل مربوط به حق و مستضعفان در جهان، به ویژه مسأله فلسطین، حمایت کرده‌اند.

حزب‌الله لبنان در پایان از همه کشورهای جهان، دولت‌ها، ملت‌ ها و گروه‌ های آزاد خواست که این تجاوز را محکوم کرده و در کنار ونزوئلا و مردم آن بایستند و از حق آنها در دفاع کامل از حاکمیت و استقلال خود حمایت کنند.